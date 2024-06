Fußball-Kreisliga

Freud und Leid: Rinnenthal bejubelt Meisterschaft - Trauer beim TSV Dasing

Plus Der BC Rinnenthal krönt sich dank eines 3:0 beim TSV Dasing zum Meister. Die Autobahner müssen dagegen absteigen. Der BC Aichach geht in die Relegation.

Von Sebastian Richly

Freud und Leid liegen im Fußball oft ganz nah beieinander. So auch am späten Dienstagabend. Der BC Rinnenthal siegte beim TSV Dasing mit 3:0 und feierte anschließend ausgelassen die Meisterschaft. Tiefe Trauer herrschte dagegen bei den Autobahnern, die durch die Niederlage in die Kreisklasse absteigen müssen. Ein Sieg hätte zumindest die Abstiegsrelegation bedeutet, doch nun endete die Aufholjagd der vergangenen Wochen mit einem Tiefschlag. Da half auch die Unterstützung des BC Aichach nichts. Der Tabellenzweite drückte den Autobahnern nach seinem Sieg am Montag beim SC Oberbernbach die Daumen, denn vor der Partie lag der BCA auf Platz eins. Am Ende jubelten aber die Rinnenthaler, die in der vergangenen Saison in der Relegation noch knapp am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert waren.

Enttäuschung pur bei den Dasingern um Colin Davis. Der TSv muss in die Kreisklasse absteigen. Foto: Michael Hochgemuth

Dasing - Rinnenthal 0:3

