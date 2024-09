Merching marschiert ungeschlagen weiter, Kissing gewinnt Derby

Gehört der TSV Merching in der nächsten Saison der Fußball-Bezirksliga an? Ein wenig Träumen in diese Richtung ist durchaus erlaubt. Denn die Mannschaft führt aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den punktgleichen Langerringern die Kreisliga-Tabelle ab. Nach acht Runden ist der TSV Merching somit noch ungeschlagen, nachdem sie am Sonntag die SpVgg Auerbach-Streitheim im Stil eines Topteams mit 4:1 bezwingen konnte. Heiß her ging es im Derby zwischen dem Kissinger SC und dem SV Mering II, wobei die Gastgeber mit 2:1 die Oberhand behielten.

