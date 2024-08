Wundertüten und prominente Verstärkungen: So steht es um die heimischen Kreisligisten

Während die höherklassigen Fußballer schon wieder im Spielbetrieb sind, geht es für die heimischen Kreisligisten erst wieder am Wochenende los. In dieser Saison sind mehr Mannschaften aus dem Landkreissüden in der Kreisliga Augsburg am Start als in der Kreisliga Ost. Dabei treffen ausgerechnet die beiden Erzrivalen TSV Friedberg und SF Friedberg aufeinander. Bei beiden hat sich personell viel getan. In der Augbsurger Staffel könnte Sascha Mölders zum X-Faktor werden.

