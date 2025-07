Warum Memmingen II dem FC Stätzling liegen könnte

Eine Szene aus dem Duell mit dem TSV Schwabmünchen ist Loris Horn besonders hängen geblieben. Nicht nur deshalb, weil sie den Trainer des FC Stätzling an eine andere Sportart erinnerte. Alexander Seifert legte den Ball an Schwabmünchens Richard Gumpinger vorbei. Gumpinger wähnte sich im bevorstehenden Laufduell im Nachteil - was sich darin äußerte, dass er seine Arme um Seiferts Oberkörper legte und den Stätzlinger Außenstürmer humorlos zu Boden riss. „Er hat ihn abgeräumt wie beim American Football“, urteilt Horn und meint das durchaus anerkennend. Steht diese Szene doch exemplarisch für das, was seine Elf trotz ordentlichem Auftritt beim 1:3 noch vermissen ließ.

