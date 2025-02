Im Herbst fallen die Blätter und bekanntlich auch die Fußball-Trainer. das war auch in der diesjährigen Saison bisher der Fall. In Affing beendete Coach Tobias Jorsch nach sieben Jahren seine Tätigkeit. Seine Nachfolge tritt ein Ecknacher Duo an. Das hat sich bislang auf den heimischen Trainerbänken getan.

Sebastian Richly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Affing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Trainerbank Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis