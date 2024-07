Ried empfängt Kissing - Mühlhausen trifft auf Affing im Gemeinde-Derby

Schlag auf Schlag geht es im Kreispokal für die heimischen Fußballer. Am Mittwoch steht bereits die zweite Runde auf dem Programm. Dabei steigen auch die Kreis- und Bezirksligisten ein. Der Vorjahresfinalist bekommt es mit dem Überraschungssieger von 2019 zu tun. Derbys steigen in Affing und Ried.

Fußball-Pokal: Sielenbach empfängt Dasing zum Derby

Der TSV Sielenbach sorgte mit dem 1:0-Erfolg über die Sportfreunde Friedberg für die wohl größte Überraschung der ersten Runde. Am Mittwoch bekommt der A-Klassist es ab 18.30 Uhr mit dem TSV Dasing zu tun. Der Kreisligabsteiger musste in Runde eins beim SV Bergheim ins Elfmeterschießen, behielt aber die Oberhand. Zu einem weiteren Derby kommt es in Ried. Der SV Ried, der sich in Runde eins trotz Unterzahl bei der SG Mauerbach durchgesetzt hatte, empfängt den Kissinger SC. Der Kreisligist gewann den Wettbewerb 2021.

Ein heißes Spiel wird auch beim TSV Mühlhausen erwartet. Im Gemeindeduell trifft der A-Klassisten auf den favorisierten FC Affing. Doch der Kreisklassist sollte sich in Acht nehmen, schließlich warf Mühlhausen die DJK Stotzard aus dem Wettbewerb. Nach einer Nullnummer nach 90 Minuten avancierte Spielertrainer Philipp Pistauer im Tor des TSV zum Matchwinner.

Überraschend mit 2:0 setzte sich der Kreisklassenabsteiger SV Ottmaring in Runde eins im Derby gegen die Sport-Freunde Bachern durch. Nun empfängt der SVO den Kreisligisten SC Oberbernbach. Der TSV Friedberg hat eine weitere Auswärtsfahrt vor sich. Der Kreisligist ist zu Gast beim Nord-West-A-Klassisten SG Lützelburg/Achsheim. Obwohl der TSV Merching als Kreisligisten gegen den Kreisklassenaufsteiger ESV Augsburg favorisiert ist, hat das Team von Trainer Günther Bayer am Mittwochabend Heimrecht. Komplettiert wird der Spieltag vom SV Mering. Der Bezirksligist steigt bereits am Dienstag ab 18.30 Uhr beim TSV Täfertingen in den Wettbewerb ein. Der Vorjahresfinalist tritt beim Kreisklassisten an, der 2019 überraschend den Titel holte.