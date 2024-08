Der SV Mering ist am sechsten Spieltag der Bezirksliga Schwaben Süd zu Gast bei der SVO Germaringen. Nachdem der Saisonstart nicht so verlief, wie erhofft, möchte der MSV sich nun mit einem Sieg von den unteren Tabellenplätzen fernhalten. Am vergangenen Spieltag gab es im Derby trotz Chancenplus nur ein Unentschieden gegen SpVgg Lagerlechfeld.

