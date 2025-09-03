Die nächste Staffel der Friedberger Erfolgsserie

Das kleine Friedberger Fußballmärchen hätte durchaus Potenzial, den Stoff für eine Netflix-Serie zu liefern. Der Plot beginnt an einem Tiefpunkt: Für die Saison 2021/22 meldet der TSV Friedberg seine Frauenmannschaft aus der Kreisliga ab und in der Freizeitliga an. Spielerinnenmangel und durchwachsene Stimmung bedingen einander. Bis Tom Truger, Vater von Stürmerin Alena Truger, die Mannschaft als Trainer übernimmt und mit ihr das Tief überwindet. Von der Kreisklasse führt er sein Ensemble in die Kreisliga und dort in der zweiten Saison zum sensationellen Titelgewinn.

David Libossek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86316 Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis