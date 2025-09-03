Icon Menü
Fußballerinnen des TSV Friedberg und SV Mering starten in die Bezirksliga

Fußball - Frauen-Bezirksligen

Die nächste Staffel der Friedberger Erfolgsserie

Die TSV-Fußballerinnen starten in ihre erste Bezirksliga-Saison. Bereits in der Klasse etabliert hat sich der SV Mering. Dem fehlt allerdings eine wichtige Spielerin.
Von David Libossek
    • |
    • |
    • |
    Die Fußballerinnen des SV Mering wollen am Samstag gegen Aufsteiger Friesenried jubeln.
    Die Fußballerinnen des SV Mering wollen am Samstag gegen Aufsteiger Friesenried jubeln. Foto: Rudi Fischer

    Das kleine Friedberger Fußballmärchen hätte durchaus Potenzial, den Stoff für eine Netflix-Serie zu liefern. Der Plot beginnt an einem Tiefpunkt: Für die Saison 2021/22 meldet der TSV Friedberg seine Frauenmannschaft aus der Kreisliga ab und in der Freizeitliga an. Spielerinnenmangel und durchwachsene Stimmung bedingen einander. Bis Tom Truger, Vater von Stürmerin Alena Truger, die Mannschaft als Trainer übernimmt und mit ihr das Tief überwindet. Von der Kreisklasse führt er sein Ensemble in die Kreisliga und dort in der zweiten Saison zum sensationellen Titelgewinn.

