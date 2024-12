Überraschungen bei Landkreis-Vorrunde: Torhüter sind die Matchwinner

Für den Favoriten und Titelverteidiger SV Mering ist die Hallenrunde bereits wieder beendet. Der Bezirksligisten zog überraschend beim Vorrundenturnier in Friedberg den Kürzeren und musste den Kreisklassisten SV Wulfertshausen und SF Friedberg den Vortritt lassen. Im ersten Quali-Turnier sicherte sich der TSV Haunstetten und der FC Öz Akdeniz Augsburg das Ticket. Einmal mehr eng umkämpft war die Vorrunde in Dasing. Dem Gastgeber gelang erneut der Sprung in die Finalrunde zusammen mit Türkspor Augsburg. Die beiden Turnierorganisatoren Torsten Zimmermann und Helmut Brandmayr mussten einen weiteren Rückgang der teilnehmenden Vereine vermelden. Beim ersten Vorrundenturnier in Friedberg hatte der TSV Kriegshaber kurz vor dem Anpfiff abgesagt. Knapp 300 Zuschauende kamen zu den drei Turnieren.

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wulfertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis