21.08.2023

Mit Minimalkader: Der TSV Aindling siegt überraschend gegen Gilching

Plus Der TSV Aindling lässt mit einem 1:0-Sieg in Gilching aufhorchen. Wegen personeller Engpässe sprang Spielertrainer Christian Adrianowytsch auf dem Feld ein.

Wer dieses Ergebnis prophezeit hatte, den muss man in die Reihe der unverbesserlichen Optimisten einordnen. Denn der TSV Aindling, der sich gestern beim TSV Gilching-Argelsried mit 1:0 durchsetzte, hatte die Reise an die westliche Peripherie von München keinesfalls in bester Besetzung angetreten. Man konnte eher vom letzten Aufgebot sprechen, nicht weniger als elf Kicker aus dem Kader der Landesligatruppe fehlten aus unterschiedlichen Gründen. Daher wäre bereits ein Remis ein echter Erfolg gewesen. Nun aber durften die Aindlinger den ersten Auswärtssieg in dieser Saison feiern und befinden sich mit zehn Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Aindling konzentriert sich auf Bestehen in der Landesliga

Fünf Tage nach dem Pokalschlager gegen den TSV 1860 München (0:6) war am Sonntag wieder der fußballerische Alltag angesagt. Doch der schmeckte keineswegs langweilig, sondern geriet zu einem echten Festtag. Es sieht nun ganz danach aus, als würde sich die Mannschaft wieder ganz auf das Bestehen in der Landesliga konzentrieren, was nach dem Highlight gegen die „Löwen“ nicht so einfach zu erwarten war. Wie eng die Personaldecke diesmal war, das wird an der Tatsache ersichtlich, dass sich Christian Adrianowytsch, der Spielertrainer, selber in die Startelf berief. Das war vor seinen gesundheitlichen Problemen am 18. Mai 2019 in Altenmünster letztmalig der Fall. Damals trug der Abwehrmann, der in dieser Woche seinen 37. Geburtstag feiern kann, noch das Trikot des TSV Hollenbach.

