Das Wetter passte und das Niveau auch

Die Rahmenbedingungen waren nahezu perfekt: Nicht zu heiß, nicht zu windig und weit und breit kein Gewitter in Sicht, das den Spielplan irgendwie hätte durcheinanderbringen können. Die Änderungen, die am ursprünglich vorgesehenen Turnierplan vorgenommen werden mussten, waren der Tatsache geschuldet, dass ein gemeldeter Spieler nicht angetreten war oder einer sein zweites Spiel nicht bestreiten konnte.

Von einer kurzfristigen Absage betroffen war auch Sascha Exner vom TSV Haunstetten, der mit einer Leistungsklasse von 2,2 am besten eingestufte Akteur. Er hätte es mit zwei TCF-Spielern zu tun haben sollen, doch nur Max Zipperstein bestritt das Turnier, Lukas Artner musste kurzfristig passen. In seinem Match gegen den Friedberger Zipperstein bewies Exner dann seine Klasse und besiegte den TCF-Spieler klar mit 6:2 und 6:1. Zipperstein (Lk 8,3) hielt sich dann im so genannten „1. Ersatzspiel“ gegen Joachim Schneider (Lk 16,1) vom TC Neusäß schadlos und bezwang diesen mit 6:0 und 6:0. Dieses „Ersatzspiel“ war nötig geworden, da beide ursprünglichen Gegner des Neusässers – Max Kreutmayr vom TC Wittelsbach-Aichach und David Scherl vom TSV Haunstetten – zu ihrem ersten respektive zweiten Spiel nicht angetreten waren.

Der zweite Friedberger Akteur – Nicolas Schnelzer – verlor seine erste Partie gegen Patrick Liepert vom TC Mering mit 1:6 und 2:6, gewann dann aber sein zweites Match gegen den Dasinger Andreas Klingler sicher mit 6:3 und 6:2. Der Meringer Liepert verlor sein zweites Spiel gegen Maximilian Klingler vom TC Dasing mit 2:6 und 3:6. Klingler war in seinem ersten Match Tim Nießl vom TC Wittelsbach-Aichach mit 3:6 und 6:7 unterlegen. Der Aichacher hatte sein erstes Spiel gegen David Scherl mit 6:3 und 6:1 gewonnen.

Neben der Damen-Konkurrenz, bei der nur drei Spielerinnen und davon keine aus dem Landkreis Aichach-Friedberg vertreten waren, stand auch die Konkurrenz der männlichen Jugend U12 auf dem Programm. Die drei Friedberger Nachwuchscracks mussten dabei etwas Lehrgeld bezahlen. David Freitag verlor gegen Willi Geiger (Oberstdorf) mit 0:6 und 0:6 und gegen Manolo Rembold (Buchdorf) mit 2:6 und 3:6. Joshua Azambuja zog gegen Rembold in einem dramatischen Match mit 3:6, 7:5 und 9:11 unglücklich den Kürzeren und verlor anschließend gegen Simon Scherl (TSV Haunstetten) mit 3:6 und 2:6. Hannes Vogelhuber vom TCF unterlag Ludwig Schmidbaur (Eichenau) mit 5:7 und 0:6 und musste sich auch Nicolas Vietze vom TC Augsburg mit 1:6 und 0:6 beugen.

Schon in knapp drei Wochen, am Sonntag, 21. September, geht dann das dritte LK-Turnier beim TCF in diesem Jahr über die Bühne – wieder ausgeschrieben für die Kategorien Damen und Herren, Damen 40, Herren 40, U12, U14 und U16 weiblich und männlich.