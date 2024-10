Kissinger Paukenschlag: Aufsteiger nimmt Gegner auseinander

Mit 2:4 Punkten sind die Handballer des TSV Friedberg in die Oberliga-Saison gestartet. Bei der SG Kempten/Kottern unterlagen sie am mit 35:38 Toren. Dass die Handballerinnen des Kissinger SC, die ebenfalls mit 2:4 Zählern dastehen, einen Auswärtssieg bei einem als stark eingeschätzten Gegner einfahren würden, das hatten sich nur wenige erwartet. Sie gewannen in ihrer Oberliga bei der HSG Würm-Mitte 22 gleich mit 28:18 Toren.

