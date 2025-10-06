Friedberger Handballteams mit deutlichen Auswärtsniederlagen in Herrsching

Das Spielwochenende in Herrsching werden die Handballerinnen und Handballer aus Friedberg sicherlich schnell abhaken und vergessen wollen. Während die Männer des TSV Friedberg am Sonntag mit einer 30:35-Niederlage die Heimreise antreten mussten, hatten die Frauen eine 10:31-Klatsche zu verkraften.

Frauen

Das dritte Spiel der SG Friedberg-Kissing stand am Sonntag beim TSV Herrsching an, auch dieses Mal war der Kader nicht komplett auflaufen. So halfen die A-Jugend und zwei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft aus. Neben der Langzeitverletzten Hannah Bartl und der ebenfalls verletzten Selina Wetzstein fehlten drei Spielerinnen urlaubsbedingt. Zudem fiel kurzfristig noch eine Torhüterin aus. Immerhin schloss sich Anne Marb nach langer Krankheitspause wieder in der Mannschaft zurück und fand trotz Fitness-Nachholbedarf gut in das Spiel zurück.

Die Mannschaft, die auch in dieser Konstellation noch nie zusammen gespielt hat, konnte allerdings über weite Strecken des Spiels der starken zweiten Herrschinger Mannschaft keine Paroli bieten und unterlag deutlich mit 10:31. Im Spiel fand die Spielgemeinschaft wenig Zugriff in der Abwehr. Trainer Roland Kratzer sagte: „In manchen Phasen stand die Abwehr sehr gut, aber insgesamt ist es einfach noch zu wenig für die Oberliga.“ Mit Charlotte Bischeltsrieder wurde zwar eine Schlüsselspielerin der Herrschinger eng gedeckt, um ihren Aktionsradius einzuschränken, die Herrschingerinnen kamen dennoch stellenweise zu zu einfachen Torabschlüssen.

Viele Verletzte, schlechte Chancenverwertung: SG Friedberg-Kissing mit viel Luft nach oben

Auf der anderen Seite verwertete die Spielgemeinschaft etliche hundertprozentige Chancen nicht und vergab obendrein noch auch alle drei Siebenmeter. Kratzer sagte: „Sonst hätten wir das Ergebnis vielleicht noch etwas positiver gestalten können.“ Zu allem Überfluss verletzten sich im Spiel noch zwei weitere Spielerinnen leicht: „Ich hoffe, dass alle wieder fit zum nächsten Spiel werden. Ich bin trotzdem sehr stolz auf die Mannschaft, die bis zur letzten Minute gekämpft und nie aufgegeben hat.“

SG Friedberg-Kissing: Lisa Lenz (1), Charlotte Ruh (2), Rojin Genitheim (2), Fiona Meisetschläger (1), Corinna Rother, Franziska Weilbacher, Rania Alina Antunes, Anna-Lena Gretz, Ricarda Echter (1), Lilly Donata Kratzer, Anne Marb (3), Melanie Prechtl, Marei Ramsauer.

Männer

Der TSV Friedberg hat am Sonntagnachmittag beim TSV Herrsching eine klare 30:35-Niederlage (12:19) hinnehmen müssen. Nach dem starken Auftritt in der Vorwoche gegen Ottobeuren wollten die Herzogstädter an die gute Leistung anknüpfen und zugleich die deutliche Pleite aus der Vorsaison gegen Herrsching vergessen machen. Doch die Partie verlief ganz anders als erhofft – Friedberg fand nie richtig ins Spiel und wurde für eine Vielzahl technischer Fehler eiskalt bestraft.

Schon in den Anfangsminuten häuften sich im Friedberger Angriff Ballverluste und unvorbereitete Abschlüsse. Herrsching nutzte diese Schwächen konsequent aus und setzte sich schnell deutlich ab. Nach rund 20 Minuten lag der TSV bereits mit zehn Toren im Hintertreffen, die Gastgeber kontrollierten das Geschehen nach Belieben. Auch eine frühe Auszeit von Trainer Stefan Knittl brachte keine spürbare Besserung. Zur Halbzeit stand ein ernüchterndes 12:19 auf der Anzeigetafel.

Zwischenzeitlich zehn Tore Rückstand: TSV Friedberg verliert klar beim TSV Herrsching

In der Kabine fand Knittl deutliche Worte, die seiner Mannschaft zwar kurzfristig neuen Schwung verliehen, doch richtig ins Rollen kam Friedberg auch im zweiten Durchgang nicht. Zwar kämpfte sich das Team Tor um Tor heran und konnte den Rückstand zwischenzeitlich auf fünf Treffer verkürzen, doch die entscheidenden Fehler blieben. Sowohl offensiv als auch defensiv fehlte die nötige Konsequenz, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Am Ende stand eine verdiente Niederlage, die den TSV Friedberg nach drei Saisonspielen bereits unter Druck setzt. Zwar traf man bislang ausschließlich auf Teams aus der Spitzengruppe, doch die eigenen Ansprüche liegen höher. Für die ambitionierten Herzogstädter gilt es nun, die richtigen Lehren zu ziehen und die vielen technischen Fehler abzustellen. Am kommenden Sonntag hat Friedberg die Gelegenheit, Wiedergutmachung zu betreiben. Dann empfängt die Mannschaft den SC Unterpfaffenhofen-Germering in der sanierten TSV-Halle und will mit vollem Einsatz den ersehnten Befreiungsschlag schaffen.

TSV Friedberg: Max Maas (8/5), Paul Thiel (3), Simon Braun (3), Benedikt Bauer (3), Belim Nadarevic (3), Noah Newel (2/1), Raphael Karl (2), Dominik Schiechtl (2), Tim Porterfield (2), Paul Neumeier (1), Hugo Häusler (1), Tom Cada.