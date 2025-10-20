Remis in Regensburg: Friedberg „zeigt Charakter“

Die Handballer des TSV Friedberg haben eine Reaktion auf die zuletzt durchwachsenen Auftritte gezeigt und in Regensburg ein Remis erreicht. Die Frauen-Spielgemeinschaft verliert erneut.

TSV Friedberg Nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Unterpfaffenhofen-Germering zeigte der TSV Friedberg am Samstagabend beim ESV Regensburg ein völlig anderes Gesicht. Die Mannschaft präsentierte sich leidenschaftlich, kämpferisch und mit deutlich besserer Körpersprache. Am Ende stand ein verdientes 27:27 (14:14) auf der Anzeigetafel – ein Punkt, der sich wie ein kleiner Befreiungsschlag anfühlte.

Von Beginn an war zu spüren, dass die Herzogstädter gewillt waren, Wiedergutmachung zu leisten. Mit viel Einsatz in der Abwehr und konzentriertem Auftritt im Angriff startete Friedberg stark in die Partie. Besonders über die Kreisläuferposition kam das Team immer wieder zu klaren Torchancen. Paul Thiel erzielte allein in den ersten 15 Minuten alle seine sechs Treffer. Es entwickelte sich eine ausgeglichene und temporeiche Begegnung, in der die Führung mehrfach wechselte. Zur Halbzeit stand ein leistungsgerechtes 14:14.

Nach dem Seitenwechsel überzeugte Friedberg vor allem durch eine herausragende Defensive und starke Paraden von Torhüter Vinzenz Altenweger. Immer wieder erkämpften sich die Herzogstädter Ballgewinne und hatten mehrfach die Chance, sich mit drei oder vier Toren abzusetzen. Doch zu oft scheiterte das junge Team vor dem gegnerischen Tor – die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss fehlte.

Die Schlussphase wurde hochdramatisch. Innerhalb weniger Minuten verlor Friedberg alle drei etatmäßigen Mittelblockspieler: Hugo Häusler sah nach einem Foul die direkte Rote Karte, während Thiel und Lasse Rehmeyer jeweils nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe disqualifiziert wurden. Trotz dieser enormen Schwächung zeigte die Mannschaft in Unterzahl große Moral, kämpfte bis zum Schluss und sicherte sich kurz vor Schluss mit dem letzten Treffer von Benedikt Bauer den verdienten Punktgewinn.

Abteilungsleiter Peter Braun brachte es nach dem Spiel auf den Punkt: „Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und sich endlich wieder als Einheit präsentiert.“ Er sendete auch eine Botschaft an den zuletzt zweifelnden Übungsleiter Stefan Knittl: „Das Trainerteam genießt weiterhin unser vollstes Vertrauen.“

Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) steht in der TSV-Halle das mit Spannung erwartete Landkreisderby gegen den TSV Aichach auf dem Programm – ein echtes Highlight, bei dem Friedberg an die starke Leistung aus Regensburg anknüpfen will.

TSV Friedberg: Maas (7/5), Thiel (6), Bauer (6), Häusler (3), Nadarevic (1), Newel (1), Rehmeyer (1), Altenweger (2), Reich, Karl.

SG Friedberg-Kissing Im Kellerduell der Oberliga Süd trafen die beiden bisher punktlosen Damenmannschaften des SC Unterpfaffenhofen/Germering und der SG Friedberg-Kissing aufeinander. Die Gastgeberinnen sicherten sich in einem einseitig schnellen Spiel mit 34:20 (18:13) die Punkte. Von Beginn an setzte der SCUG auf schnelle Gegenstöße. Jeder Fehlwurf der Gäste wurde eiskalt bestraft – und davon gab es einige. So konnten sich die Gastgeberinnen Schritt für Schritt absetzen, während Friedberg-Kissing trotz guter Ansätze immer wieder an der eigenen Chancenverwertung scheiterte. In der 21. Minute gelang es Lea Kasper zwar, den Rückstand auf 9:10 zu verkürzen, doch die Hoffnung auf eine Wende hielt nicht lange an, auch weil die SC-Schlussfrau mehrfach glänzend parierte.

Die Halbzeitführung von 18:13 fiel letztlich höher aus, als es der Spielverlauf eigentlich hergab, ebenso das Endresultat von 34:20. Denn auch nach dem Seitenwechsel blieb die Spielgemeinschaft bemüht. Doch vor allem die vergebenen Torchancen luden den SCUG immer wieder zu schnellen Gegenangriffen ein, die konsequent genutzt wurden.

„Wenn wir uns gut durchspielen und dann das Tor nicht treffen, ist das schon ärgerlich“, sagte Trainer Freddy Kratzer: „Wenn wir dann im Gegenzug auch noch das Umschaltspiel verschlafen und ein Gegentor kassieren, ist das wie eine doppelte Strafe.“ Positiv hob er hervor, dass die Mannschaft bis zum Schluss gekämpft habe – das verdiene Anerkennung.

Nun soll dieser Einsatz auch endlich belohnt werden: Am Sonntag trifft die SG Friedberg-Kissing beim Heimspieltag in Friedberg auf die bisher ebenfalls punktlosen Aichacherinnen (15 Uhr). (jura)

SG Friedberg-Kissing: Wiesenberg, Prechtl (beide TW); Kasper (2), Ruh (5/1), Genitheim, Meisetschläger (2/1), Sirch (1), Ramsauer (1), Gretz, Gottwald (2), Echter (5/2), Marb (2).