Schlüssel liegt im Abschluss: Friedberger Handballer empfangen Gundelfingen

Eng geht es zu in den Handball-Oberligen - sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Die Handballer des TSV Friedberg empfangen am Sonntag den TV Gundelfingen. Ähnlich sieht es bei den Kissingerinnen aus, die beim Schlusslicht dringend Punkte brauchen. In einer dramatischen Schlussphase gaben die Friedberger Oberliga-Männer den Sieg in Dietmannsried noch aus der Hand. Trainer Stefan Knittl bemängelte in erster Linie die fehlende Cleverness: „Wir haben uns wirklich nicht gut angestellt, obwohl wir das Spiel eigentlich deutlich hätten gewinnen müssen. Hinzu kam die katastrophale Wurfquote. So viele freie Würfe darf man einfach nicht vergeben. Unter der Woche arbeitete er deshalb mit seinen Schützlingen unter anderem am Abschluss.

