Friedbergs Trainer Knittl hinterfragt sich selbst – SG-Frauen vor „Zeigerspiel“

Wer es in Friedberg mit den Handballerinnen und Handballern hält, durchlebt derzeit schwierige Wochen. Sowohl die Männer des TSV Friedberg als auch die Frauen der SG Friedberg-Kissing haben vier Spiele hinter sich, bis auf einen 39:36-Sieg der Handballer gab es bislang aber nur Niederlagen. Das soll sich am Wochenende ändern.

Herren: Stefan Knittl redet nicht lange drumherum. „Wenn es bei einer Mannschaft nicht läuft, muss es Konsequenzen geben. Das ist ganz normal. Und ein Verein kann ja schlecht eine ganze Mannschaft austauschen“, sagt der Trainer der Friedberger Oberliga-Handballer nach der 26:29-Niederlage gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering und vor dem Gastspiel beim ESV Regensburg (Samstag, 18 Uhr). Knittl ergänzt: „Ich arbeite gerne mit dieser Mannschaft, das Verhältnis mit den Spielern ist super.“

Doch dann sind da eben diese für den Übungsleiter unerklärlichen Einbrüche seiner Equipe. Gegen den SCU führte Friedberg bereits mit 9:4, die Partie lief komplett in eine Richtung. „In dieser Phase gibt es eine Auszeit. Aber nicht alle halten sich an das, was wir da besprochen haben. Und diejenigen, die sich dran halten, sind dadurch verunsichert. Und plötzlich verlieren wir komplett den Faden“, schildert Knittl. Das Spiel entglitt den Gastgebern und ließ den Trainer abermals ratlos zurück.

TSV-Friedberg-Trainer Stefan Knittl ratlos und rastlos: „Irgendwo ist der Wurm drin“

Ratlos und rastlos: „Die Nächte sind derzeit kurz“, sagt der Friedberger, der sich unentwegt Gedanken über die Gründe des – trotz schwerem Auftaktprogramm – mäßigen Saisonstart mit 2:6 Punkten macht. Doch er findet keine Antwort, sagt er: „Die Mannschaft ist gut eingestellt, die Kommunikation ist gut. Aber irgendwo ist der Wurm drin – aber ich weiß nicht, wo. Das ist frustrierend. Und vielleicht braucht es jemand anderen, der es noch besser macht.“

Er hoffe nun, sagt Knittl, dass vor dem Gastspiel in Regensburg „ein Impuls aus der Mannschaft heraus kommt“. Der wird nötig sein, denn der aus der Nordstaffel umgruppierte Kontrahent hat es in sich: „Das ist eigentlich ein Gegner, wie er uns nicht liegt. Mit kleinen, extrem fitten, agilen und beweglichen Spielern. Die können zocken.“ Höchste Zeit also, den Wurm ausfindig zu machen – und zu eliminieren.

Frauen: Auch für die SG Friedberg-Kissing hätte der Saisonstart deutlich besser ausfallen können, angesichts von 0:8 Punkten und einem Torverhältnis von 70:142 sogar beinahe müssen. Die neu formierte Mannschaft ist weiterhin damit beschäftigt, sich zu finden, was angesichts zahlreicher Ausfälle nach wie vor schwierig ist. Die Krise soll nun auswärts beim SC Unterpfaffenhofen-Germering enden – schließlich sieht Trainer Roland Kratzer im Gegner „eine Mannschaft auf Augenhöhe“.

SG Friedberg-Kissing und der SC Unterpfaffenhofen-Germering: Ein Spiel auf Augenhöhe?

Am Samstag um 19.30 Uhr steigt das Kräftemessen, das Kratzer als „Zeigerspiel“ bezeichnet: „Für mich ist das ein Schlüsselspiel, wo wir stehen.“ Der SC Unterpfaffenhofen-Germering hat diese Saison ebenfalls noch keinen Punkt eingefahren, allerdings auch erst zwei Spiele absolviert. Diese endeten mit 25:35 und 19:27 in deutlichen Niederlagen.

Kratzer sagt: „Es ist ein Gratmesser, wir müssen gewinnen. Die Stimmung ist gut und es ist auch etwas anderes, mal zuversichtlich zu einem Spiel zu fahren.“ Die Gegnerinnen erwartet der Trainer defensivstark: „Die Abwehr mit den kräftigen Spielerinnen müssen wir erstmal knacken.“

Auch im fünften Spiel kann er dabei nicht aus dem Vollen schöpfen, neben der Langzeitverletzten Hannah Bartl fehlen mindestens zwei weitere Spielerinnen. Dafür hilft die A-Jugend aus. Hoffnung gibt Kratzer dabei ausgerechnet die klare 20:45-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den TSV EBE Forst United II: „Wir haben die zweite Halbzeit ‚nur‘ 14:19 verloren und dabei echt gut gespielt.“