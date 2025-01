Wo Ausdauer auf Kraft trifft – so wird im Meringer Bootcamp trainiert

Hyrox ist eine Trendsportart, die weltweit immer mehr an Popularität gewinnt. Es handelt sich um ein strukturiertes Ausdauer- und Krafttraining, das aus einer Kombination von Laufen und funktionalen Übungen besteht. Der Wettkampf ist in der Regel ein Lauf über acht Kilometer, bei dem nach jedem Kilometer eine Station mit einer bestimmten körperlichen Übung absolviert werden muss. Die Idee dahinter ist, dass jeder daran teilnehmen kann, da es keine Stationen gibt, die man mit Übung technisch nicht meistern kann. Auch in Mering hat Hyrox Fans. Dort wird in einem Bootcamp fleißig trainiert.

Kerem Degirmenci Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ausdauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis