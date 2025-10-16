Spitzenreiter TSV Kühbach auswärts gefordert – Friedberger Trainer gegen die alte Liebe

Zurück an der Tabellenspitze ist der ambitionierte TSV Kühbach. Die Elf um Trainer Emanuel Miok erledigte seine Pflichtaufgabe am letzten Wochenende im Sportpark mit einem 4:2-Heimsieg über die Bezirksliga-Reservisten des VfL Ecknach. Nun steht am Sonntag (13 Uhr) die nächste Hürde gegen eine zweite Garnitur an. Am Griesbach in Rinnenthal trifft der Spitzenreiter auf die BCR-Bezirksliga-Zweite. Dort ist man trotz einer guten Vorbereitung im Sommer noch nicht richtig in die Gänge gekommen.

Spielertrainer Martin Oswald, der seit fünf Monaten wegen einer hartnäckigen Schambeinentzündung pausieren muss, sagt: „Unsere Ergebnisse sind bisher sehr ernüchternd. Wir haben uns den Saisonverlauf anders vorgestellt.“ Im Sommer hatte er noch ein gutes Gefühl, „denn die Testspiele sind sehr ordentlich verlaufen“.

Dann aber startete man mit einer 1:2-Heimpleite zum Auftakt und „plötzlich war die Überzeugung in den einzelnen Mannschaftsteilen dahin“, umschreibt er die unbefriedigende Situation. Man wollte offensiver agieren und hat nun aber die Erkenntnis gewonnen, „dass wir zunächst unsere Qualität in der Defensive wieder stabilisieren müssen“, so der 33-Jährige. Nur ein Sieg steht bisher auf dem Konto: 3:1 siegte man im Stadtderby gegen den Kreisliga-Absteiger TSV Friedberg.

Gegner des TSV Kühbach: BC Rinnenthal II hat erst einmal gewonnen – bei sechs Niederlagen

Sechs Pleiten stehen auf der Gegenseite. „Die Ergebnisse sind immer sehr knapp“, sieht Oswald sein Team zwar immer gut im Spiel, „aber wir machen aus unseren Chancen zu wenig. Es fehlt einfach an der Kontinuität in unserem Spiel, daran müssen wir arbeiten“. Oswald ist deshalb froh, dass am Wochenende der 28-jährige Michael Bachmeir nach seiner Hochzeitsreise wieder zur Verfügung steht. „Seine Mentalität hat uns zuletzt gefehlt“, ruhen seine Hoffnungen auf dem Spielführer. „Wir haben gegen Kühbach nichts zu verlieren, sondern können den Tabellenführer ärgern“, so Martin Oswald.

Bereits am Samstag (16 Uhr) erwartet der TSV Friedberg zu Hause im Derby den Gast aus Dasing. Für Trainer Daniel Nowak eine besondere Aufgabe, denn in der vergangenen Saison agierte er noch als Spielertrainer bei der zweiten Garnitur der Dasinger. Zuletzt brachte er mit seinem Team einen Punkt vom Stadtderby beim SV Ottmaring nach einem 0:2-Rückstand – Endstand 2:2 – mit nach Friedberg. Ein weiteres Aufsteigerduell steht beim SV Obergriesbach an. Dort erwartet die Zeche-Elf den SV Ottmaring und der TSV Sielenbach ist Gastgeber gegen das Schlusslicht SC Oberbernbach. Der VfL Ecknach II hat Heimrecht gegen den SV Ried und er SV Wulfertshausen trifft auf den TSV Hollenbach II.