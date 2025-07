Hollenbach und Aindling: Schwere Aufgaben nach dem Derby

Langeweile ist in diesen Wochen ein Fremdwort für die Landesliga-Fußballer. Die Formulierung trifft erst recht auf Mannschaften zu, die nicht nur in kurzen Abständen um Punkte kämpfen, sondern daneben auch noch im Pokal gefordert sind. Am heutigen Mittwoch stehen sich ab 19 Uhr in der Partie TSV Jetzendorf - TSV Aindling zwei Teams gegenüber, die ein Lied von dieser Doppelbelastung zu singen wissen.

Franz Fischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis