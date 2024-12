Premiere: Bereits 100 Anmeldungen für ersten Eurasburger Silvesterlauf

Am letzten Tag des Jahres können alle Laufbegeisterten oder solche, die es im Neuen Jahr werden wollen, ihre Lauffreude unter Beweis stellen. Der erste Eurasburger Silvesterlauf startet um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle in der Schulstraße. Organisiert wird er von der Freiwilligen Feuerwehr. Bereits ab 9:30 Uhr können die Startnummern am Parkplatz der Mehrzweckhalle abgeholt werden. Gelaufen wird bergauf und bergab - einmal quer durch Eurasburg.

„So steil wie der Friedberger Berg ist es nicht bei uns“, so Dominik Sauter von der Freiwilligen Feuerwehr, der gemeinsam mit Max Baumann die Idee zum Silvesterlauf hatte. „Doch ein wenig bergauf und bergab geht es auch hier,“ ergänzt er. Seit circa einem halben Jahr laufen die Planungen. „Die Idee hatten wir im Urlaub,“ so Sauter „Warum nicht einmal in einem kleinen Dorf wie unserem einen Silvesterlauf veranstalten?“ Die spontane Idee wurde schnell konkreter. „Wir haben uns gefragt, wie kann so eine Strecke bei uns aussehen?“ Möglichst Witterungsunabhängig sollte sie sein. Feldwege wollten die beiden Organisatoren daher vermeiden. Auch die Hauptstraße wird freigehalten. Herausgekommen ist eine 2,2 Kilometer lange Runde quer durchs Dorf, die auch durchs Neubaugebiet führt. „Wir möchten mit unserem Lauf auch etwas für die Dorfgemeinschaft tun. Einfach mal zeigen, was wir so als Freiwillige Feuerwehr machen“, erklären die beiden Organisatoren.

Premiere in Eurasburg: Silvesterlauf durch das Dorf

Mittlerweile sind die Urkunden gedruckt, ein professionelles Zeitmessgerät wurde ebenfalls angemietet. Aus drei Distanzen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmern wählen. 2,2 Kilometer lang ist die Strecke, die es mindestens einmal zu absolvieren gilt. Wer mag, kann auch über 4,4 Kilometer oder 8,8 Kilometer starten. „Uns war es wichtig, dass jeder, der Lust hat, teilnehmen kann. Egal, wie trainiert oder untrainiert - egal wie jung oder alt,“ erläutert Sauter. „Quasi ein Jedermannlauf, bei dem die gelaufene Zeit egal ist.“ Die Idee hat sich schnell herumgesprochen. „Wir sind von Freunden und Bekannten angesprochen worden. Ein Lauf, hier vor der Haustür - das hat viele begeistert“, so Sauter. Fast 100 Anmeldungen sind es bereits. „Gerne können auch Kurzentschlossene am Dienstag früh noch mitmachen. Wir sind ab neun Uhr auf dem Parkplatz und freuen uns auf jeden, der mitlaufen möchte,“ so die beiden Organisatoren.

Die Startgebühr beträgt zehn Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. „Alle Einnahmen kommen der Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Eurasburg zugute,“ erklärt Dominik Sauter. Eine kleine Preisverleihung ist gegen 12:30 Uhr geplant. Die Auswertung erfolgt nach Altersgruppen und Geschlecht getrennt.