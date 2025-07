Eins mit der Pistole: Oberbayerische Meisterin Veronika Arzberger im Porträt

Mit ruhiger Hand, konzentriertem Blick und bemerkenswerter Zielstrebigkeit steht Veronika Arzberger am Schießstand der KK Harthausen-Paar. Die 16-jährige Sportschützin aus Odelzhausen ist längst kein Geheimtipp mehr in der Jugendklasse – seit rund einem halben Jahr gehört sie zum Bayernkader in der Disziplin Luftpistole und hat sich dort bereits bei Lehrgängen und überregionalen Wettkämpfen etabliert.

