Meringer Talent am Luftgewehr: Franziska Engstle will in die deutsche Spitze

Wenn Franziska Engstle vom Schießsport erzählt, spürt man sofort ihre Begeisterung. Und sobald die 13-jährige Meringerin ihr Luftgewehr aus dem Gewehrkoffer hebt, zeigt sich: Hier ist nichts dem Zufall überlassen – alles ist geprägt von Präzision, Technik und echter Leidenschaft. Seit Anfang des Jahres gehört sie dem Bayernkader in der Schülerklasse in der Kategorie Stehend- und auch im 3-Stellungsanschlag an. Doch sie hat größere Ziele und trainiert weiterhin hart dafür.
Schießen - Luftgewehr
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden