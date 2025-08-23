Icon Menü
Meringer Talent am Luftgewehr: Franziska Engstle will in die deutsche Spitze

Schießen - Luftgewehr

Die 13-jährige Franziska Engstle aus Mering schießt sich in den Bayernkader – und hat noch viel vor. Dafür arbeitet sie akribisch und an der Seite ihrer Idole.
Von Lara Bolz
    Franziska Engstle ist bereits jetzt schon sehr erfolgreich im Schießsport.
    Franziska Engstle ist bereits jetzt schon sehr erfolgreich im Schießsport. Foto: Elias Engstle

    Wenn Franziska Engstle vom Schießsport erzählt, spürt man sofort ihre Begeisterung. Und sobald die 13-jährige Meringerin ihr Luftgewehr aus dem Gewehrkoffer hebt, zeigt sich: Hier ist nichts dem Zufall überlassen – alles ist geprägt von Präzision, Technik und echter Leidenschaft. Seit Anfang des Jahres gehört sie dem Bayernkader in der Schülerklasse in der Kategorie Stehend- und auch im 3-Stellungsanschlag an. Doch sie hat größere Ziele und trainiert weiterhin hart dafür.

