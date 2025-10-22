Kissing macht die Rückkehr in die Bundesliga perfekt

Martin Egarter und Thomas Kieferle vom Radsportverein Kissing haben den sofortigen Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft. Vor der Sommerpause hatte sich das Duo mit deutlichem Vorsprung die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd gesichert. Damit zog Kissing direkt in die Endrunde um den Erstligaaufstieg ein. Mit einer starken Leistung schlossen Egarter und Kieferle den direkten Weg zurück in die erste Radball-Bundesliga erfolgreich ab.

Sechs Mannschaften gingen im Rahmen der Deutschen Hallenradsportmeisterschaften, die in Lübbecke ausgetragen wurden, an den Start. Zum Auftakt standen sich mit Kissing und Langenwolschendorf die jeweiligen Meister der Zweitligen Nord und Süd gegenüber. Nach einem knappen Halbzeitrückstand (1:2) kamen Egarter und Kieferle im zweiten Spielabschnitt besser ins Spiel und holten sich beim 3:3 den ersten Punkt im Aufstiegskampf.

RSV schlägt gegen Prechtal mit dem letzten Angriff zu

Mit Prechtal und Kissing standen sich anschließend alte Bekannte aus einigen gemeinsamen Jahren in der 2. Bundesliga gegenüber. Kissing war zur Pause mit 2:1 Toren vorne. Nach dem Wechsel gelangen den Schwarzwäldern zwei Treffer und somit die 3:2-Führung. Mit dem letzten Angriff der Partie setzte sich Egarter auf der linken Seite durch. Seinen diagonalen Rückpass nutzte Kieferle zum umjubelten Ausgleichstreffer.

Auch im Spiel gegen Hofen standen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber. So war es nicht verwunderlich, dass sich die beiden mit einem 4:4 trennten. Egarter und Kieferle waren zu diesem Zeitpunkt immer noch ungeschlagen und hatten drei Punkte geholt. Anschließend ging es jedoch gegen Nordshausen und Iserlohn, die führenden Mannschaften.

Gegen Nordshausen legte Kissing einen Traumstart hin. Kieferle brachte den RSV schnell mit 1:0 in Führung. Einen Eckball der Hessen wehrte Egarter geschickt ab und der direkte Konter brachte den zweiten Treffer für Kissing. Zum Ende der ersten Spielhälfte gelangen Nordshausen zwei Tore zum 2:2-Halbzeitstand. Gleich nach dem Wechsel ein weiterer Gegentreffer, den Kieferle mit einem Schuss in den Winkel beantworten konnte. Nordshausen ging nach einem Eckballtreffer erneut in Führung. 30 Sekunden vor dem Ende setzte sich Egarter durch und bediente Kieferle der erneut ausgleichen konnte. Die Freude währte allerdings nur kurz. Sekunden vor dem Ende gelang den Hessen der Siegtreffer.

Kissing kehrt mit Niederlage in die Bundesliga zurück

Vor dem abschließenden Spiel war somit klar, dass Kissing für den Aufstieg noch einen Punkt brauchte. Iserlohn ging zweimal in Führung, doch Kissing konnte jeweils umgehend ausgleichen. Im zweiten Spielabschnitt fielen die Kissinger Treffer im Minutentakt. Zunächst war es Kieferle, der einen Rückpass und danach einen Freischlag verwertete. Als Egarter noch zwei Tore drauflegte, war das Spiel entschieden. Der Anschlusstreffer von Iserlohn zum Endstand von 6:3 für Kissing hatte keine Bedeutung mehr.

Im Spiel um den dritten Aufstiegsplatz standen sich nach der Vorrunde Kissing und Prechtal gegenüber. Bereits im Vorfeld war klar, dass es in diesem Jahr vier Aufsteiger in die 1. Bundesliga gibt. Ein Erstligist tritt in der kommenden Saison nicht mehr in der höchsten Spielklasse an. Im Spiel war Egarter nach einem Konterangriff erfolgreich. Mit einer gelungenen Eckballkombination erhöhte Kissing auf 2:0. Doch Prechtal gelang noch vor der Pause der Ausgleich. Der zweite Spielabschnitt ging an die Schwarzwälder. Kissing musste sich am Ende mit 2:4 Toren geschlagen geben.

Über den Aufstieg jubeln durften die Paartaler trotzdem. Egarter und Kieferle sind nach nur einer Saison wieder zurück in der 1. Radball-Bundesliga. Im neuen Jahr stehen in der heimischen Paartalhallte wieder hochklassige Spiele an. (rsv)