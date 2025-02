Auf die Sensation folgt das Finale daheim

„Ich kann es kaum glauben“, entfuhr es der überglücklichen Luisa Sedlmaier vom TSV Friedberg, als sie auf dem Siegerpodest stand. Sie hatte es geschafft, sie wurde sensationell Bayerische Meisterin in der rhythmischen Gymnastik in der Altersklasse der Elf- bis 14-Jährigen. Und das mit gerade einmal zwölf Jahren. Perfekte Sprünge, ausdrucksstarke Bewegungen, sicher gefangene Würfe - Sedlmair präsentierte sich am Wochenende beim Bayerncup in Cham in Topform.

