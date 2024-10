Herzschlagfinale: Meringer Ringer gewinnen Kellerduell

Allen Grund zum Feiern hatten die Meringer Ringer beim traditionellen Wiesnbesuch, auch wenn den Athleten und Fans der Kampf noch in den Knochen steckte: „Das war nichts für schwache Nerven“, gab Merings Vorsitzender Peter Tränkl nach dem Kampf zu. So musste Lennart Bieringer – dieses Mal eine Klasse tiefer angetreten - den Gesamtsieg in der letzten Begegnung bis 75 Kilo griechisch-römisch herbeiführen, dabei war er enorm unter Druck, immerhin musste er mindestens einen 3:0-Punktesieg einfahren.

