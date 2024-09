Ungewissheit vor dem Saisonstart: So geht der TSC Mering in die neue Saison

Nachdenklich wirken Merings Vorsitzender Peter Tränkl und Trainer René Winter vor dem Start in die neue Ringersaison. Nicht nur die neue Ligeneinteilung der Bayernliga, sondern auch der Umbau des eigenen Teams bereiten den Verantwortlichen der TSC-Ringer Kopfzerbrechen: „Wir wissen nicht genau, wo wir stehen. Die Mannschaft wird neu formiert sein – sowohl in den Gewichtsklassen als auch bei den einzelnen Ringern“, bestätigt Winter, der selbst wieder zum Kern des Meringer Kaders gehören wird. Zudem ringen die Schwaben in einer neu strukturierten Bayernliga.

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ungewissheit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peter Tränkl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis