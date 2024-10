Vierter Streich: Meringer Ringer schlagen auch Westendorf im Derby

Manchmal läuft es einfach. Bei den Ringern des TSC Mering ist das derzeit genau der Fall: vier Siege in Serie feierten die Schwaben in den vergangenen vier Wochen und bescheren den Fans damit einen siegreichen Oktober. Auch am Samstag bezwangen die Ringer von der Paar im Derby den TSV Westendorf II mit 21:13. „Das war am Ende ein verdienter Sieg, aber auch taktisch clever agiert“, lobte Trainer René Winter sowohl die Leistung seines Teams als auch die Vorüberlegungen im Vorfeld.

