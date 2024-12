Zwei schwäbische Titel für Friedberger Schwimmer Jacob Möhlenbrink

Große Bühne für einen Elfjährigen aus Friedberg: In Lindenberg im Allgäu wurden die Schwäbischen Meisterschaften im Langstrecken- und Lagenschwimmen ausgetragen. Bei der Veranstaltung im neu gebauten Schwimmbad mit einem 25-Meter-Sportbecken nahmen Schwimmerinnen und Schwimmer aus 21 Vereinen teil.

Mit dem elfjährigen Jacob Möhlenbrink war in diesem Jahr nur ein Schwimmer vom TSV Friedberg am Start – der dafür aber gleich zwei schwäbische Jahrgangstitel holte. Über 1500 Meter Freistil siegte er in knapp über 20 Minuten mit einem klaren Vorsprung von fast einer Minute vor dem Zweitplatzierten. Der Friedberger startete auch über die 400 Meter Lagen, eine der anstrengendsten Strecken beim Schwimmen mit jeweils 100 Metern Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul.

Auf den insgesamt 400 Metern schwamm Möhlenbrink mit einem Vorsprung von acht Sekunden erneut auf den ersten Platz in einer Zeit von nicht einmal sechs Minuten. Mit diesen Zeiten hat er sich für die Bayerischen Meisterschaften im Langstrecken- und Lagenschwimmen in Würzburg qualifiziert. Dort wird er für den TSV Friedberg im Januar über 1500 Meter und 800 Meter Freistil und über 400 Meter Lagen an den Start gehen. (AZ)