Von Stuttgart nach Ottmaring: Michael Lambert will mit SVO in die Bundesliga

„Ich suche eigentlich immer die Herausforderung“, sagt Michael Lambert. Der ehemalige Junioren-Europameister und Champions-League-Teilnehmer zählt zu den erfolgreichsten Stockschützen Deutschlands. „Und außerdem wollte ich mal wieder in Bayern spielen“, so der 37-jährige Baden-Württemberger, der seit Oktober für den SV Ottmaring spielt. Stockschießen ist eine Präzisionssportart: Koordination, Konzentration, Technik und Taktik sind entscheidend für den Erfolg. Um hier mit den Besten der Welt mithalten zu können, braucht es viel Übung. Seit 26 Jahren betreibt der Lambert seinen Sport. Die Entscheidung wieder in Bayern zu spielen, traf er bewusst.

