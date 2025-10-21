Böses Erwachen: Tagberg Gundelsdorf verliert beim Bayernliga-Auftakt

Böses Erwachen für die Luftgewehr-Mannschaft von Tagberg Gundelsdorf. Zum Bayernliga-Auftakt in Pobenhausen konnte das Quintett nur teilweise an die herausragenden Leistungen aus der Vorbereitung anknüpfen. So verließen die Gundelsdorfer zwei Mal als Verlierer die Stände. In ihr drittes Oberbayernliga-Abenteuer in Folge sind die Luftgewehrschützen von Gemütlichkeit Todtenweis gestartet. Todtenweis kehrte aus Oberpfaffenhofen mit einem Sieg und einer Niederlage zurück.

Tagberg Gundelsdorf: Die Bayernliga verzeiht nicht. Diese Regel bekam der Neuling zum Auftakt in Pobenhausen in dicken, leuchtenden Lettern präsentiert. „Der Druck ist brutal, jede Kleinigkeit kann entscheidend sein“, fasste Tagbergs Sportlicher Leiter Gottfried Schmid den gebrauchten Tag zusammen: Beide Wettkämpfe hätten auch in unsere Richtung fallen können.“

Speziell Roland Obermaier, die Nummer zwei des Aufsteigers, hatte allerdings einen düsteren Tag erwischt. 379 Ringe gegen Staudheims Michael Sinning (386 Ringe), 380 gegen Pobenhausens Marina Klöckers (389). „Wir müssen das am Schießstand analysieren“, sagte Schmid: „Es ist verrückt, dass uns das in der Vorbereitung nicht aufgefallen ist.“

Auch deshalb gingen die ersten Bayernliga-Wettkämpfe der Vereinsgeschichte verloren. Der erste gegen Winterlust Staudheim dürfte besonders schmerzen. Tagberg erzielte mit 1931 Ringen schließlich sogar ein besseres Gesamtresultat als der Kontrahent, dem 1921 zum 3:2-Sieg reichten. Staudheim hatte die Schlüsselduelle an Position drei und vier für sich entschieden. Die starke Michaela Meier (390) unterlag Stefan Lindel (391), Neuzugang Ulrike Schmid (379) Jürgen Herde (381). Da half es auch nichts, dass Topschütze Michael Schaitz die einstige Tagberg-Schützin Jessica Kröpfl klar beherrschte (393:381). Und dass Hanna Brecheisen an fünfter Stelle Ninive Mai keine Chance ließ (390:382).

Eine 95er-Serie kostete Schaitz im Wettkampf gegen den Gastgeber den ersten Punkt. „Kopfschütteln“ Romy Winkler gewann 391:390. Meier bestätigte ihre hervorragende Verfassung gegen Leah Grimm (390:387), Brecheisen legte abermals 390 Ringe hin - 100er-Serie inklusive und zog das enge Duell mit Marius Klöckers (389) auf ihre Seite. Allerdings hatte Maria Heigemeir keine Chance gegen Sophia Weiß (389), so dass abermals eine 2:3-Niederlage auf der Anzeige stand. (dali)

Gemütlichkeit Todtenweis: Paul Schapfl, der Sportliche Leiter von Todtenweis, hatte für den ersten Wettkampftag als Minimalziel zumindest einen Sieg aus den beiden Begegnungen ausgegeben. Diese Vorgabe hat sein Team erfüllt. Somit war er mit dem Start in die neue Saison ist „voll zufrieden“, wie Schapfl sagte. Denn der Auftaktwettkampf sei immer herausfordernd - Gegner sind schwer einzuschätzen, Kader verändern sich. So auch der von Edelweiß Gilching, das Team sich den Aufstieg als Ziel gesetzt hat und die Ambitionen mit zwei Siegen untermauerte.

Einen davon gegen Todtenweis. Das allerdings ungemein knapp mit 3:2. Tobias Kein war mit 385 Ringen chancenlos gegen Florian Beer, der bemerkenswerte 398 Ringe schoss. Auch Paula Schapfl kam auf 385 Zähler, ihre Kontrahentin Ronja Lippl traf allerdings fast perfekt: 399 Ringe! Wieder 385 Ringe erzielte Tobias Baumeister , auf Position drei ein Wert, der für Punkte reichen kann: Doch Theresa Exenberger machte mit 387 Ringen alle Hoffnungen der Todtenweiser auf einen Sieg zunichte. Daran änderten auch das starke Auftreten von Andreas Sauer (390) gegen Lisa Rauschmeier (384) sowie das beachtliche Debüt der 17-jährigen Katharina Schrettle (383:373) nichts mehr am 3:2 (1941:1928)-Gesamtsieg des Topfavoriten. „Die Leistung konnte sich dennoch sehen lassen“, lobte Paul Schapfl.

Zumal Todtenweis zuvor schon den gewünschten Erfolg eingefahren hatte, ein 4:1 gegen die Burgschützen Emmenhausen, die man unerwartet klar mit 1907:1888 Ringen auf Distanz hielt. Lediglich Kein musste sich Julia Balser (386:389) geschlagen geben. Die restlichen vier direkten Duelle gingen alle an Todtenweis. Paula Schapfl gegen Florian Völk (383:378), Baumeister gegen Amanda Hofer (383:379) und Sauer gegen Julia Bachmann (381:376). Nicht ganz zufriedenstellend lief es bei Benedikt Schapfl, der sich mehr mühte als geplant. Letztendlich holte er gegen Johanna Stedele beim 374:366 den vierten Punkt. Der nächste Wettkampf steigt am 2. November im Landkreis. Es geht zu den KK Mering. (at)