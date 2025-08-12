Vom Ballett zum Freestyle: Wie eine Elfjährige aus Ried die Tanzwelt aufmischt

Mit ihren gerade mal elf Jahren hat Mariella Klingler aus Ried schon eine beeindruckende Tanzkarriere hinter sich. Die Schülerin der fünften Klasse des Gymnasiums in Mering tanzt seit acht Jahren – angefangen hat alles mit klassischem Ballett. „Schon als Baby hat sie sich zur Musik bewegt, da war für mich klar: Sie muss einfach tanzen“, erzählt ihre Mama lachend. „Als kleines Kind habe ich sie dann zum Kindertanz angemeldet – und es war genau das Richtige.“ Doch schnell wurde klar, dass Mariella mehr will als die festen Abläufe im klassischen Tanz. Nun tanzt sie ab dem 13. August bei der Weltmeisterschaft im englischen Blackpool.

Vor etwa einem Jahr entdeckte die Elfjährige den Freestyle für sich. Freestyle gibt ihr die Freiheit, ihre Gefühle auszudrücken und ganz sie selbst zu sein. Besonders gern tanzt sie Popping, House und Hip-Hop – coole, rhythmische Styles, die viel Energie und Ausdruck verlangen. Dabei ist es ihr wichtig, dass alles perfekt zur Musik passt. Dass das nicht einfach so klappt, ist Mariella bewusst.

Freestyle-Tänzerin Mariella Klingler aus Ried tanzt bei der WM in England

Für das Tanzen benötige man vier Eigenschaften, erklärt Mariella: Selbstbewusstsein, Energie, Ausdauer und Geduld. Diese Eigenschaften zeigt sie jeden Tag – mit viel Ehrgeiz, Spaß und Begeisterung. Bei der Weltmeisterschaft in England wird sie im All-Style-Solo starten. Hier ist nie bekannt, welche Musik laufen wird – das erfährt sie erst auf der Bühne. Dazu kommen noch Popping House und Hip-Hop Battles. Unter anderem hat sie nun die Chance bekommen, bei den Junioren in einem anspruchsvollen Quad mitzutanzen.

Sie trainiert fünfmal die Woche. Montags fährt sie extra nach Stuttgart ins Sven Weller Poppin Hood Dance Studio, um Popping zu üben. Zweimal die Woche trainiert sie bis zu sieben Stunden alle anderen Styles von Hip-Hop, Dancehall, Afro und House in Edelstetten bei Michaela Majsai. Zu Hause wird ebenfalls weitertrainiert, meistens zusammen mit ihrer Mutter, die zwar keine eigene Tanzerfahrung hat, aber immer unterstützt, wo sie kann.

Die vielen Stunden Training zahlen sich aus. Mariella konnte schon bei vielen internationalen Wettkämpfen ihr Können zeigen und Preise gewinnen. Belgien, Schweden, Slowenien, England – das sind nur einige Länder, in denen sie aufgetreten ist. Für solche Events bekommt sie schulfrei, und die Familie begleitet sie stets, um sie anzufeuern. Der Wechsel zum Freestyle-Tanzen kam, weil ihr das reine Tanzen in großen Gruppen nicht ausreichte.

Später will Mariella Klingler einmal Einzeltrainerin für Tanz werden

Obwohl sie in so jungen Jahren sehr erfolgreich ist, ist sie weiterhin ein ganz normales Mädchen: Neben dem Tanzen hat Mariella noch andere Hobbys. In ihrer Freizeit liest sie sehr gerne und hört R&B, Dancehall und Hip-Hop Musik. Für die Zukunft hat sie einen klaren Plan: Einzeltrainerin für Tanz werden, um anderen die Freude am Tanzen näherzubringen.

Beim Solo-Tanzen kann sie alles zeigen, was sie fühlt. Vor Solo-Wettkämpfen ist sie manchmal richtig nervös, doch beim Battle ist sie immer gelassen, denn hier steht der Spaß im Vordergrund. Um mit der Aufregung richtig umzugehen, hat Mariella ihre eigenen Wettkampf-Rituale: diese bestehen aus Warmklopfen, einer ruhigen Ecke zum Zurückziehen und mentaler Vorbereitung.

Die Weltmeisterschaft im August in England sowie im Oktober in Slowenien sind ihre Ziele in diesem Jahr. Noch ist Mariella entspannt, die Nervosität wird erst kurz davor kommen. Davor steht aber viel Training auf dem Plan, denn die Konkurrenz ist stark. Ab November wechselt sie dann in die Juniorenklasse – ein weiterer großer Schritt, auf den sie sich freut.