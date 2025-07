Mit dem Taschenrechner ins Hochspannungsfinale

Die Herren I schaffen in der Südliga 1 die Sensation und siegen 7:2 gegen Gersthofen. Damit ist die Entscheidung über den Aufstieg vertagt. Drei Teams liegen nun punktgleich vorn. Am letzten Spieltag kann jeder Matchpunkt entscheidend sein. Zwei Meringer Teams durften aber bereits feiern.

Die Vorzeichen standen alles andere als günstig für die Meringer Herren. Mit Markus Spengler, der sich in der Vorwoche an der Schulter verletzt hatte, gab es vor dem vorentscheidenden Spiel gegen den Tabellenführer den nächsten Verletzten zu beklagen. Immerhin kehrte Ermis Tsiantaris gegen RW Gersthofen II zurück. Florian Guggumos blieb im Team und wurde an Position sechs mächtig gefordert. Trotz mehr als zwei Jahren Wettkampfpause fehlte wenig, um beim 5:7, 4:6 für eine Überraschung zu sorgen. Sowohl Jonas Gerstmayr (6:0, 6:4), als auch Florian Schieferdecker (6:1, 1:0 w.o.) lieferten ab. Auch Merings Nummer eins, Tsiantaris, zeigte sich gut erholt. Er siegte gegen seinen stärker eingeschätzten Konkurrenten 6:4, 6:4. Mit dem gleichen Resultat war auch Florian Deiml erfolgreich. Tim Rajewski war es schließlich vorbehalten, im Matchtiebreak (5:7, 7:5, 10:4) vorzeitig den Sieg des TCM perfekt zu machen.

Doch das war angesichts der Tabellensituation noch lange nicht genug. Gersthofen lag vor der Partie nicht nur zwei Punkte, sondern auch nach Matchpunkten vor Mering. Der TCM musste alle Doppel gewinnen, um aufzuholen - eine Herkulesaufgabe. Über die sozialen Medien verbreitete sich die mögliche Sensation schnell. Zum Start der Doppel füllte sich die Tribüne vor dem Centercourt zusehends - und das gab den Meringern einen zusätzlichen Schub. Vor allem Guggumos steigerte sich an der Seite von Tsiantari. Mit „200 Prozent“ bezifferte er seine Motivation und trieb sich mit lauten Anfeuerungsrufen immer wieder selbst an. So gelang den beiden unter dem lauten Jubel der zahlreichen Zuschauer ein 7:5, 6:3. Als auch Rajewski/Schieferdecker kurze Zeit später ihren 6:3, 6:1-Erfolg bejubeln konnten, war das erträumte 8:1 plötzlich greifbar nahe.

Gerstmayr/Deiml verloren nach gutem Beginn (6:4) im zweiten Satz etwas den Faden (2:6) und lagen auch im Matchtiebreak lange hinten. Doch das frenetische Publikum trieb sie nochmal nach vorn. Plötzlich machten die Gersthofer Ortwein/Adamcik Fehler. Es entwickelte sich ein hochklassiges Match. Die Meringer wehrten zunächst einige Matchbälle ab, ehe sie plötzlich selbst zum Sieg aufschlugen. Mit einer „australischen Aufstellung“ wollte man den Gegner verwirren, doch das misslang. Gersthofen servierte zum erfolgreichen Matchball: 12:14 stand es am Ende.

Vor dem abschließenden Spieltag am Sonntag liegen nun Schießgraben Augsburg, Gersthofen und Mering punktgleich an der Tabellenspitze und sind nur durch einen, respektive zwei Matchpunkte getrennt. Der TCM kann zwar nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden, hofft aber auf Schützenhilfe der Konkurrenz. Ein Taschenrechner wird vermutlich nötig sein, um den Aufsteiger zu ermitteln. Mering spielt zu Hause gegen Nördlingen, während Gersthofen auswärts bei Siebentisch IV antreten muss. Der dritte Aufstiegskandidat Schießgraben empfängt Gundelfingen.

Die Damen 50 räumen auch den letzten Gegner aus dem Weg

Zu einem echten Finale um den Aufstieg reisten die Meringer Damen 50 nach Oberbeuren. Die Ausgangslage war klar: Bereits ein Unentschieden würde dem TCM zur Meisterschaft reichen. Ohne Punktverlust waren die TCM-Damen bisher durch die Saison gekommen und auch im letzten Spiel ließen sie nichts anbrennen. Schon nach den Einzeln war der Aufstieg perfekt. Zwar musste sich Sabrina Mohrherr nach heißem Kampf im Matchtiebreak geschlagen geben (4:6, 7:5, 8:10), aber Nina Wirges ließ im Spitzeneinzel nichts anbrennen und siegte 6:4, 6:3. Keine Mühe hatten dagegen Andrea Guggumos und Alexandra Beier, die ihren Gegnerinnen jeweils eine „Brille“ verpassten. Im Doppel machten dann Wirges/Birgit Weindl den 4:2 Sieg klar, während Christine Rupprecht/Beier Pech hatten und knapp 6:7, 4:6 unterlagen. Das tat dem Aufstiegsjubel aber keinen Abbruch. Eine überaus erfolgreiche Saison ist zu Ende. Im nächsten Jahr dürfen die Damen 50 in der Landesliga 1 zum Schläger greifen.

Bambini U12 werden ungeschlagen Meister

Ohne Punktverlust holte sich das Meringer Bambini-Team in der Altersklasse U12 den Meistertitel vor dem TC Friedberg III. Im letzten Spiel gewannen sie gegen den Tabellenletzten aus Sielenbach überlegen mit 6:0 und gaben keinen einzigen Satz ab.