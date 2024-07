Finale furioso: Friedberg gewinnt Showdown in Mering und steigt auf

Die Punktspielsaison im Tennis neigt sich unaufhaltsam ihrem Ende zu und damit ist auch die Zeit der Entscheidungen gekommen. Und einige diese Entscheidungen fielen für die Mannschaften des TC Friedberg höchst erfreulich aus. So machten die Herren II mit einem souveränen 8:1-Sieg beim ärgsten Konkurrenten TC Mering den Titelgewinn in der Südliga 1 perfekt. Enttäuschung herrschte dagegen beim TCM, der erneut den Aufstieg knapp verpasst hat, allerdings einen hochklassigen Kampf bot. Für die Bayernliga-Männer des TCF steht das entscheidende Spiel nun an.

