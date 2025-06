Tennis-Kreismeisterschaft Aichach-Friedberg: Termin, Anmeldung, Titelverteidiger

Die 49. Tennis-Kreismeisterschaften finden in diesem Jahr vom 24. bis 27. Juli in Mering statt. Der TCM hat sich nach dem erfolgreich organisierten Turnier im Jahr 2023 erneut bereit erklärt, die Veranstaltung durchzuführen. Die Organisationsleitung übernehmen wie schon vor zwei Jahren Stefan Beier und Markus Deiml. Während die Finalspiele ausnahmslos auf der TCM-Anlage in der Tratteilstraße (zehn Freiluftplätze) stattfinden werden, stellen die Nachbarvereine in Kissing und Merching wieder ihre Courts für Vorrundenpartien zur Verfügung.

Im Vorjahr hatte der TC Kissing die Meisterschaften mit insgesamt 160 Spielerinnen und Spielern organisiert. Auf eine ähnlich hohe Teilnehmerzahl hofft man auch in diesem Jahr. Mit elf von 15 Titeln dominierte 2024 der Süden. So gingen sieben von neun Einzeltrophäen und vier von sechs Doppeltiteln an Vereine des südlichen Landkreises. Der TC Friedberg holte fünf erste Plätze, gefolgt vom TSV Pöttmes mit vier Titeln. Eine Wachablösung gab es im Einzel. Keiner der vier gesetzten Favoriten konnte sich durchsetzen. Im Finale gewann überraschend Paul Langbroek (BC Adelzhausen) gegen Jonas Gerstmayr (TC Mering). Im Halbfinale hatte Langbroek auch Titelverteidiger Ermis Tsiantaris (TC Mering) ausgeschaltet. Der Grieche hofft natürlich in diesem Jahr auf eine Wiederholung seines Triumphs von 2023.

Bei den Damen siegte im Vorjahr Marlene Seidl (TC Mering) vor Carolin Gründl (TC Friedberg). Im Doppel gewannen bei den Damen L. Koch/P. Koch aus Friedberg, bei den Herren T. Novy/M. Netik aus Pöttmes. Die Mannschaftswertung (Team-Race) gewann der BC Adelzhausen.

Ab sofort ist die Anmeldung für das diesjährige Turnier unter https://www.tennis.de/spielen/turniersuche.html?tournamentid=714438 möglich. Der Meldeschluss ist 19. Juli, 20 Uhr. Die Auslosung findet einen Tag später statt. Ausgeschrieben wurden nahezu alle Altersklassen und bei den Aktiven jeweils drei Kategorien: A-Konkurrenz (LK 1,0 bis 14,9), B-Konkurrenz (LK 13,0 bis 21,9) und Hobby-Konkurrenz (LK 20,0 bis 25,0).