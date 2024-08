Traum wird wahr: Friedberger holt mit deutscher Mannschaft den WM-Titel

Sie war der erhofft schöne Saisonhöhepunkt für Tennisspieler Tobias Schröder: Die Herren-30-Weltmeisterschaft mit der deutschen Mannschaft in Portugals Hauptstadt Lissabon. Der 32-Jährige kehrte nach eineinhalb Wochen im Südwesten Europas mit dem Mannschafts-Weltmeistertitel im Gepäck in seine Heimat zurück. Wie der Spieler des TC Friedberger die WM erlebt hat und was der Schlüssel zum Erfolg war.

Peter Kleist