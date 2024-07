Überraschungssieger aus Adelzhausen - Friedberger Schwestern knapp vorn

Der Tennis-Club Kissing war in diesem Jahr Ausrichter der Tennis-Kreismeisterschaften der Erwachsenen. Von Donnerstag bis Sonntag ging es auf den Plätzen in Kissing und Mering um die Meistertitel in neun Einzel- und sechs Doppelkonkurrenzen. Bei teilweise großer Hitze zeigten die rund 160 Spielerinnen und Spieler Tennis auf hohem Niveau. Auf dem Weg zum Titel waren je nach Konkurrenz vier Spiele zu gewinnen. Bei den Männern gibt es einen Überraschungssieger.

