Trotz Niederlage: Stätzling mit vielversprechendem Auftakt gegen Schwabmünchen

Raffael Semke entfuhr auf dem Weg in die Kabine ein grimmiges Knurren. Dem Trainer des FC Stätzling gelang es dadurch, die letzte Szene der ersten Halbzeit des Landesliga-Spiels gegen den TSV Schwabmünchen in einem Laut passend zusammenzufassen. Das Tor zum 2:1 für die Gäste, das mit der abschließenden Aktion der zweiminütigen Nachspielzeit gefallen war, durfte man getrost in der Kategorie äußerst unnötig und besonders schmerzhaft einordnen. Und wenn man in die Gesichter der Stätzlinger Fußballer blickte, die hinter Semke gen Kabinencontainer trotteten, verfestigte sich dieser Eindruck.

David Libossek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stätzling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis