Rank und Pamer in fast perfekter Symmetrie

Mit einem herausragenden Vierfacherfolg sind die bayerischen Synchronmeisterschaften im Trampolinturnen für den TSV Friedberg geendet. Die vom Bayerischen Turnverband veranstaltete und vom TV Erlangen ausgerichtete Meisterschaft war ein Wettkampf mit beeindruckenden sportlichen Leistungen. Gleich sechs Synchronpaare des TSV traten an, um sich mit der starken Konkurrenz aus ganz Bayern zu messen.

Trampolinturnen Synchron ist eine besondere Wettkampfdisziplin, bei der zwei Turner oder Turnerinnen gleichzeitig auf getrennten Trampolinen die gleiche Übung absolvieren. Dabei ist nicht nur die technische Schwierigkeit der Sprünge entscheidend, sondern insbesondere die Synchronität der beiden Partner.

Beste Wertung seit der Corona-Zeit

Der Friedberger Triumph begann spektakulär mit Amelie Pamer und Lisa Marie Rank, die in der Altersklasse der Synchronturnerinnen bis elf Jahre eine rekordverdächtige Synchronwertung von 9,74 Punkten - Höchstwert ist 10,0 - erzielten. Eine solche Wertung wurde seit der Corona-Zeit auf bayerischer Ebene nicht mehr erreicht. Mit dieser exzeptionellen Leistung ließen sie ihre Konkurrentinnen aus Kelheim, München, Bayreuth und Burgkunstadt weit hinter sich und sicherten sich mit knapp zwei Punkten Vorsprung den Bayerischen Meistertitel.

Das Synchronpaar Sina Karletshofer und Malorie Ehrhardt dominierte die Altersklasse 18+ mit einer makellosen Darbietung, die mit Doppelsalti und exzellenter Synchronität beeindruckte. Diese herausragende Leistung brachte ihnen verdient den Meistertitel ein und bedeutete für Karletshofer die erfolgreiche Titelverteidigung nach ihrem Sieg im Jahr 2023. Julina Kimmel und die 14-jährige Sara Tuffentsammer, die in derselben Altersklasse antraten, zeigten eine technisch anspruchsvolle Übung und verpassten den zweiten Platz nur um 0,4 Punkte. Dennoch war Bronze ein bemerkenswerter Erfolg in einem hochkarätigen Starterfeld.

Icon Vergrößern Das Team des TSV Friedberg holt sich vier Podestplätze. Hinten von links: Vivien Lichtenstern, Alexandra Wachtel, Lisa-Marie Rank, Amelie Pamer, Sara Tuffentsammer und Julina Kimmel sowie (vorne von links) Vincent Klenovsky, Sina Karletshofer, Marc Kimmel und Lukas Häuser. Foto: Marc Kimmel Icon Schließen Schließen Das Team des TSV Friedberg holt sich vier Podestplätze. Hinten von links: Vivien Lichtenstern, Alexandra Wachtel, Lisa-Marie Rank, Amelie Pamer, Sara Tuffentsammer und Julina Kimmel sowie (vorne von links) Vincent Klenovsky, Sina Karletshofer, Marc Kimmel und Lukas Häuser. Foto: Marc Kimmel

TSV-Talente mit guten Platzierungen

Auch die jungen Talente des TSV Friedberg beeindruckten: Lukas Häuser und Vincent Klenovsky starteten in der Altersklasse zwölf bis 14 Jahre und überzeugten mit einer hohen und präzisen Darbietung, die ihnen einen starken dritten Platz einbrachte. Alexandra Wachtel und die erst elfjährige Vivien Lichtenstern wagten sich in der Altersklasse 15 bis 17 Jahre an eine technisch anspruchsvolle Übung mit vielen Salti und Schrauben und belegten damit den fünften Platz.

Im neuen Mixed-Wettbewerb erreichten Karletshofer und Trainer Marc Kimmel auf Anhieb einen beachtlichen fünften Rang - ein vielversprechendes Ergebnis angesichts der kurzen gemeinsamen Trainingszeit.

Am Ende der Meisterschaften konnte der TSV Friedberg mit vier Podestplätzen, darunter zwei Bayerischen Meistertiteln, mehr als zufrieden sein.