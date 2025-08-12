TSV Friedberg steht vor einem Neustart in der Kreisklasse

Mit großen Veränderungen starten die beiden Herren-Mannschaften des TSV Friedberg in die neue Saison. Nach der „Horror-Rückrunde“ mit nur einem Sieg aus 15 Spielen und dem Abstieg aus der Kreisliga soll nun in der Kreisklasse Aichach der Neustart erfolgen. Daniel Nowak hat als Trainer die Verantwortung für die erste Mannschaft übernommen, ihm zur Seite steht Manuel Greber. Beide verfügen über große Erfahrung und sollen den zahlreichen jungen Spielern Stabilität in ihrer Entwicklung mitgeben. Mit Benedikt Amler, Nico Keßler und Philipp Dorsch kommen sehr erfahrene Neuzugänge zum TSV Friedberg und sollen auf dem Platz für die nötige Ordnung sorgen. Auch Daniel Nowak wird zwischendurch als Spieler unterstützen.

„Ich freue mich sehr über die Rückkehrer Tim Hanselmann, Eddi Meyer und Felix Stache, mit denen mich eine sehr erfolgreiche Zeit in der Fußballjugend des TSV verbindet. Auch alle anderen Neuzugänge heiße ich herzlich willkommen, die mithelfen werden, die zahlreichen Abgänge zu kompensieren“, so Abteilungsleiter Stefan Reisinger, der weiterhin auch als Trainer der 2. Mannschaft mit der bewährten Unterstützung von Dirk Löffler fungieren wird.

Friedberger Trainer Daniel Nowak wünscht sich einen stabilen Mittelfeldplatz

Derzeit läuft die Vorbereitung und gegen deren Ende wollen Daniel Nowak und Manuel Greber den erweiterten Kader für die 1. Mannschaft benennen. Die Durchlässigkeit zwischen den beiden Kadern soll aber offenbleiben. „Wir müssen uns erst einmal finden und ich wünsche mir als Saisonziel einen stabilen Mittelfeldplatz“, meinte Trainer Nowak.

Die ersten Spielergebnisse waren durchwachsen. Im Pokal beim TSV Firnhaberau stand es kurz vor Schluss 2:2 und mit einem verschossenen Foulelfmeter in der Nachspielzeit gaben die Friedberger den Sieg aus der Hand. Im Elfmeterschießen versagten die Nerven und man verlor 3:5. Im zweiten Testspiel gegen den SSV Anhausen lag der TSV zur Halbzeit mit 0:3 zurück und konnte in der zweiten Spielhälfte auf 2:3 verkürzen. Am Wochenende folgte dann der erste Sieg mit einem überzeugenden 4:2 gegen den Kreisligisten ASV Hiltenfingen. Die zweite geplante Partie gegen Ried wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse abgesagt.

Weitere Testspiele stehen an gegen Leitershofen (2. August), Westheim (10. August) und den FC Schmutter (17. August). Saisonstart für die 1. Mannschaft ist dann am 31. August gegen den VfL Ecknach II, der TSV II startet am 24. August beim FC Alba Augsburg II in die Saison.

Neuzugänge: Benedikt Amler (SV Ottmaring), Philipp Dorsch (FSV Inningen), Marcel Geiger (DJK Lechhausen), Tim Hanselmann (SV Wulfertshausen), Wassim Iedi (TSV Haunstetten), Nico Keßler (BSC Lauter), Raphael Maier (FC Hochzoll), Eduard Meyer (SV Gold-Blau Augsburg), Daniel Nowak (TSV Dasing), Felix Stache (SV Wulfertshausen), Ömer Tozakoglu (reaktiviert eigene Jugend)

Abgänge: Kerim Aliyev, Kirill Savkin (beide FC Tur Abdin Augsburg), Ricardo Anzano (Ziel unbekannt), Chris Berscheit (Karriereende), Philipp Boser (TSV Kühbach), Coskun Bür (BC Aichach), Simon Bunk (TSV Wertingen), Max Fiedler (Karriereende), Johannes Fritsch (Karriereende), Elias Müller (BC Rinnenthal), Niklas Ohnemus (DJK Lechhausen), Michael Rensmann (Karriereende), Elias Stockinger (SC Eurasburg), Oguzhan Ülger (Karriereende)