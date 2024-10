Man hat es den Turnern des TSV Friedberg gewünscht und zugetraut. Schon 2023 war die neu gegründete Ligamannschaft der Kunstturner des TSV Friedberg nicht zu schlagen. Nach dem Aufstieg in die Landesliga I nach jahrelanger Mannschaftspause feierte das Team nun den zweiten Titel in Folge. Am Ende gewannen die Herzogstädter drei von vier Wettkämpfen.

