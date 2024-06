Turnen

Warten hat ein Ende: Friedberger Kunstturner bestreiten ersten Heimkampf seit 2009

Markus Schmid will die Friedberger Kunstturner mit eine guten Kür an den Ringen beim Heimauftakt nach vorne bringen. Für den TSV ist es der erste Wettkampf zuhause seit 2009.

Plus Die Kunstturner des TSV Friedberg starten am Sonntag zuhause in die Mannschaftswettkämpfe. Was daran so besonders ist und warum es auf Kleinigkeiten ankommt.

Von Sebastian Richly

Als das bislang letzte Mal ein großer Mannschaftswettkampf der Kunstturner in Friedberg stattfand, waren einige Athleten des aktuellen TSV-Teams noch gar nicht geboren oder zu klein, um den Sport ausüben zu können. Am Sonntag ist es nun endlich so weit. Rund 80 Kunstturner aus vier Ligen messen sich ab 10 Uhr in der TSV-Halle. Friedberg geht mit zwei Mannschaften an den Start. Wie sich die Gastgeber auf das Event vorbereitet haben und was das Ziel ist.

Trainiert wird bei den Kunstturnern des TSV bis zu viermal pro Woche zwischen drei und vier Stunden. Schon das Warmmach-Programm hat es in sich. Zum ausgiebigen Dehn-Programm gehören Handstände und Spagat schon bei den Kleinsten wie selbstverständlich dazu. "In unserem Sport muss man wirklich warm sein, sonst kann man sich an den Geräten verletzen", erklärt Christof Walter, der die beiden Männerteams zusammen mit Christian Bammer trainiert. In der ersten Mannschaft sind die Turner zwischen 16 und 25 Jahren, bei der Zweiten turnen auch Jugendliche unter 16 Jahren mit. "Wir haben die zweite Mannschaft in dieser Saison neu angemeldet. Die Jungs wollten unbedingt und es ist auch eine Art Motivation. Sie können im Mannschaftswettkampf viel lernen", erklärt Walter.

