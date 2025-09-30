Tanztalent Sarah Nsambya: Wie sich diese Stätzlingerin zur U16-Weltmeisterin kürte

Sie nennt sich auf der Bühne „B-Fly“ – und das passt perfekt: Mit Leichtigkeit, Ausdruck und Stärke hat sich die 15-jährige Sarah Nsambya aus Stätzling bei der Tanz-Weltmeisterschaft im englischen Blackpool an die Spitze getanzt. In der Kategorie U16 gewann sie im Streetdance-Solo den Weltmeistertitel – ein Triumph, den sie selbst nicht erwartet hatte. „Ich habe überhaupt nicht mit einem Sieg gerechnet“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Umso größer war die Überraschung, als plötzlich ihre Nummer aufgerufen wurde.

Sarah besucht die 11. Klasse des Gymnasiums in Friedberg, ist dort engagierte Klassen- und Schülersprecherin. Neben dem Tanzen gilt ihre Leidenschaft auch dem Zeichnen und Debattieren – doch das Tanzen ist ihre große Ausdrucksform. Schon mit vier Jahren begann sie beim Kindertanzen, mit fünf kam Latein dazu, mit acht folgten Streetdance und Hip-Hop. „Ich liebe daran, dass ich meine Gefühle rauslassen kann“, sagt sie. Seit einem Jahr tanzt sie aktiv Solo – mit Erfolg: Platz drei bei der Süddeutschen Meisterschaft, Platz eins bei der Deutschen, dann EM und schließlich der WM-Sieg.

In Blackpool trat Sarah im Battle und im Solo an – beim Battle kam sie nicht weiter, doch im Solo überzeugte sie mit Stil, Energie und Gefühl. Der Wettbewerb war fordernd und stressig, doch Sarah behielt die Nerven. Sarah war mit ihrer Gruppe, der TrustBavaria Crew, bestehend aus ihr sowie Vanessa und Isabella Knorr, in Blackpool. Gemeinsam fahren sie zu den Wettkämpfen und unterstützen einander. Isabella Knorr erreichte den dritten Platz im Popping Battle U12 und kam im Solo Allstyle U12 Novice bis ins Halbfinale, Vanessa Knorr erreichte die Top 34 im Solo Allstyle U16 Novice.

Sarah trainiert selbst größtenteils allein, möglichst täglich. Unterstützung bekommt sie zusätzlich von einem Trainer aus Stuttgart. Für Sarah ist Tanzen mehr als ein Hobby: „Man kann es fast überall machen, es gibt kaum Regeln – und man kann dabei so gut Gefühle zeigen.“ Im nächsten Jahr steigt Sarah in die U18-Kategorie auf – mit neuen Herausforderungen, der EM in Deutschland und einer erneuten WM in Blackpool. Dieses Jahr stehen nur noch kleinere Wettbewerbe an. Doch auch jetzt ist sie weiter motiviert – denn Tanzen ist für sie nicht nur Bewegung, sondern ein Lebensgefühl.

Für Mariella Klingler war Blackpool die erste WM. Foto: Nadine Klingler

Auch eine andere Tänzerin aus der Region war in Blackpool dabei: Mariella Klingler aus Ried trat in der Altersklasse U12 an – und war zunächst enttäuscht. „Ich hatte mir ein besseres Ergebnis gewünscht“, erzählt die Elfjährige offen. Doch sie kann stolz auf sich sein: Mariella schaffte es in allen drei Disziplinen unter die Top Ten – Platz vier mit der Gruppe, Platz fünf im Popping, Platz sieben im Solo. Besonders viel Spaß machte ihr das Popping-Battle.

Für Mariella war es die erste WM. Sie war nervös, vor allem beim ersten Tanz, doch die Stimmung in der riesigen Halle, das gemeinsame Essen mit der Familie und die Erfahrung auf internationaler Bühne machten den Wettbewerb zu einem bleibenden Erlebnis. Jetzt trainiert sie bereits wieder intensiv – denn im Oktober stehen schon die nächsten Wettkämpfe an: ein World Cup in Osnabrück und eine WM in Slowenien. Mariella weiß: Jurybewertungen hängen oft vom Tag, der Jury und deren Geschmack ab – eine Herausforderung, die sie mit Ehrgeiz annimmt. Für beide jungen Tänzerinnen war Blackpool ein Meilenstein – mit Höhen, Emotionen und viel Motivation für alles, was noch kommt.