Fußball Landesliga Vier Tore in 18 Minuten: Aindling stürmt in Ehekirchen an die Spitze

Nach dem 5:1-Sieg führt der TSV die Tabelle in der Landesliga Südwest an. Am Ende steigern sich die Gäste in einen wahren Spielrausch. Zum ersten Mal dürfen sie bereits nach 36 Sekunden jubeln.