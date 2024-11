Trotz Leistungssteigerung: Friedberg verliert auch das achte Spiel

Die weiteste Auswärtsfahrt des Jahres hatten die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg vor sich. Das Team um Trainer Matthias Gärtner war zu Gast in Sachsen, bei der GSVE Delitzsch. Genau 430 Kilometer trennen Friedberg von der Kleinstadt im Nordern von Leipzig. Und auch in der Tabelle ist der Abstand zwischen beiden Kontrahenten groß. Nachdem die Sachsen im Vorfeld bereits vier Spiele gewinnen konnten, warten die Herzogstädter nach wie vor auf den ersten Erfolg der Saison. Gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga gab es ebenfalls nicht zu holen, am Ende stand eine 1:3-Niederlage.

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leistungssteigerung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis