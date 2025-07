Zwischen Mihambo und Lückenkemper: Johanna Konrad startet bei den deutschen Meisterschaften

Johanna Konrad, Weit- und Dreispringerin aus Adelzhausen, wird am Samstag bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Dresden antreten. Erstmals in der Hauptklasse, mit so ziemlich allen deutschen Stars, wie die Weitsprung-Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Malaika Mihambo oder Sprinterin Gina Lückenkemper.

Der Grund für den nicht erwartbaren Start: Die U23-Juniorin hatte zwar die B-Norm von 12,50 Meter mehrfach, geknackt: etwa im Mai, als sie in Germering bis auf 12,83 Meter segelte, ihre aktuelle Bestweite. Die A-Norm von glatten 13 Metern konnte Konrad indes nicht vorweisen. Ihr Glück: In ganz Deutschland haben nur acht Dreispringerinnen diese Weite geschafft, nur eine ist heuer sogar jenseits der 14 Meter gelandet: die 24-jährige Caroline Joyeux (LG Nord Berlin), die kürzlich bei der Team-EM mit 14,42 Metern für einen der wenigen DLV-Siege sorgte.

Konrads Wettkampf wohl in der ARD zu sehen

Acht Teilnehmerinnen bei einer DM-Disziplin sind freilich etwas mager. Daher füllte der Verband die Starterinnern-Liste mit B-Norm-Erfüllerinnen bis auf 14 Dreispringerinnen, eine ganz übliche Praxis. Konrad nimmt derzeit Platz 13 im DLV-Ranking ein. Am Wochenende erhielt sie die offizielle Bestätigung für ihren Start am Samstag. Um 11.45 Uhr soll der Wettkampf beginnen.

Am vergangenen Wochenende war Johanna Konrad eigentlich für den Weitsprung und Dreisprung bei den Bayerischen U23-Meisterschaften in Ingolstadt gemeldet. Die Adelzhausenerin verzichtete auf einen Start, wegen muskulärer Problemen. Wohl auch, weil sie ihre mögliche Premiere bei den „Erwachsenen“ nicht gefährden wollte. Jetzt freut sich Johanna Konrad: „Es ist schon ein tolles Erlebnis und eine tolle Erfahrung, wenn man bei der Deutschen mit den vielen Stars starten darf.“ Übrigens ist die Adelzhausenerin die einzige Athletin, die den Freistaat in Dresden vertritt.

Ihr Auftritt ist mutmaßlich live in der ARD zu sehen, ebenso auf www.sportschau.de und ww.sportstudio.de. (hok)