100 Kinder, eine Wasserrutsche: Rasant, spritzig und absolut erfrischend

„Es ist ja mega! Was für ein Glück, dass das Wasserrutschen um eine Woche verschoben wurde!“, zeigt sich Hannah Böttner aus Steindorf begeistert. Gut 100 Kinder und einige Eltern sehen das ganz genauso: Traumwetter und Merchings spritzigste und garantiert rasanteste Sommererfrischung ist tatsächlich eine unschlagbare Kombination. Für große Erklärungen ist bei 30 Grad Celsius angesichts der gigantischen Wasserrutsche bei den Teilnehmern keine Zeit – zu sehr lockt das Vergnügen, den Schlittenberg herunterzurutschen, der mit einer Plane abgedeckt und mit einem Feuerwehrschlauch zum Hinuntergleiten bewässert wird.

Jugendbeauftragte Natalie Lang für die Freien Wähler erklärt stolz, dass es nun eine neue Pumpe gibt – und auch der Schlauch am Einstieg ist mit kleinen Löchern versehen, sodass das Rutscherlebnis perfekt ist. Möglich gemacht haben dies die guten Kontakte zur Feuerwehr und zur Landwirtschaft. Der Dauerbrenner Wasserrutschen am Löfflerberg ist so genial und begehrt wie beim allerersten Mal. Selbst coole Sommerhits laufen. Der sonst so ruhige Löfflerberg ist zur abgefahrensten Wasserrutsche im Landkreis avanciert.

Wasserrutsche in Merching: Unerschrockene Einhorn-Pilotin

Bereitwillig gibt der fünfjährige Ilia seinen persönlichen Tipp für das optimale Erlebnis: „Auf dem Bauch ist es gut!“, strahlt er. Thomas, ein sportlicher Merchinger Papa, ist mit seinen beiden Jungs, dem achtjährigen Ben und dem eineinhalbjährigen Tim dabei. Das allerbeste ist die Abkühlung, finden die drei – und die Action genießen sie sowieso. Anja aus Mering ist mit ihrer elfjährigen Tochter Lea und deren Freundinnen gekommen. „Am liebsten würde ich selbst mitrutschen“, gesteht sie lachend, während sie den tollkühnen Kindern zusieht.

Kreischend, hochkonzentriert, mit Reifen, aufblasbarem Flugzeug oder Rennwagen; mit Angst oder unbändiger Freude im Blick: Besonders unerschrocken ist eine kleine Pilotin mit ihrem Einhorn, die rückwärts den Berg hinuntersaust und elegant in der großen Wasserpfütze landet. Lea kommt gerade strahlend mit ihrer knallrosa Luftmatratze unterm Arm mitsamt ihren Freundinnen den Berg hochgelaufen. Sie findet es am allerschönsten, dass sie dieses besondere Ferienerlebnis mit ihren Freundinnen teilen kann, verrät sie atemlos. Olga, Arinas Mama, muss noch in der Schlange warten – fröhlich zeigt sie auf ihre Tochter, die gerade unten angekommen ist – ein riesiger Spaß zu zweit, meint auch sie.

Egal ob auf dem Bauch oder auf dem Rücken, ob Junge oder Mädchen - das Vergnügen an der spritzigen Erfrischung war bei allen groß. Foto: Christina Riedmann-Pooch

Tanja Klose von den Freien Wählern, die mit Bernd Waitzmann und Eduard Lutz am Ende der Rutschbahn steht, sorgt mit den anderen dafür, dass alles geordnet abläuft – eingreifen müssen sie nicht. Als eine besonders wilde Rutschpartie neben der Bahn endet, sind sie sofort zur Stelle – und selbst diese endet nur mit einem kleinen Schreck. „Die Kinder sind wirklich sehr diszipliniert!“, lobt sie. Das Team achtet trotzdem darauf, dass sich die Kinder nicht überfordern. „Nach etwa eineinhalb Stunden sind die Kinder erschöpft“, weiß Natalie Lang.

Zwar machen viele Eltern am Fuß der Rutschbahn im Schatten der Bäume ein gepflegtes Picknick, doch das Eis, das Natalie Lang und Monika Scheibenbogen verteilen, nehmen fast alle gerne an. „Das Wasserrutschen am Löfflerberg gehört zu den Sommerferien dazu – es könnte ruhig öfter sein“, ist Hannah Böttner überzeugt.