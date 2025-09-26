St. Afra im Felde ist eine der ältesten Wallfahrtsstätten Bayerns

Wer in Friedberg den Bressuire-Ring entlangfährt, ahnt kaum, was sich hinter der kleinen Kirche mitten im Feld verbirgt. Schlicht steht sie da, unscheinbar von außen. Doch St. Afra im Felde ist weit mehr als eine einfache Landkirche. Der Ort gehört zu den ältesten Wallfahrtsstätten Bayerns, errichtet zum Gedenken an die erste Märtyrerin auf deutschem Boden, die hier 304 der Überlieferung nach den Tod fand.

Auch wenn über Afras Leben wenig Gesichertes vorliegt - das meiste ist Legende - ihre Verehrung von frühester Zeit an gehört zu den am besten dokumentierten historischen Zeugnissen jener Epoche. Über 1700 Jahre Geschichte verdichten sich an diesem Platz – und beim „Tag des offenen Denkmals“ öffnete sich Besuchern eine Welt voller neuer Eindrücke.

St. Afra in Felde in Friedberg wurde vor wenigen Jahren saniert

Drei Fachleute führten über den Nachmittag verteilt durch die Kirche und beleuchteten sie aus theologischer, architektonischer und historischer Perspektive. Stadtpfarrer Steffen Brühl zeigte, wie eng die Gestaltung des Kirchenraums mit der Feier der Liturgie verbunden ist und wie sehr sich beides im Laufe der Jahrhunderte wandelte. Er spannte den Bogen von der Weihe der Barockkirche 1712 über den Verfall im 19. Jahrhundert bis zu den radikalen Umgestaltungen der 1960er Jahre und der jüngsten Sanierung von 2021 bis 2024, die dem Kirchenraum seine Harmonie wiedergab und ihn in helles, einladendes Licht tauchen lässt.

Der Augsburger Architekt Christian Huber, der die Sanierung leitete, berichtete während seiner Führung von einer besonderen Entdeckung. Bei der Befundung des Innenanstrichs stieß man auf die originale Farbfassung von 1712 – ein Alabaster-Weiß, akzentuiert mit Gold. Diese schlichte Eleganz sollte der Kirche zurückgegeben werden. „Das Ergebnis ist ein Eindruck, wie die Kirche vor 300 Jahren auf die Menschen gewirkt haben muss“, so Huber. Und das Beste: Trotz Preiskapriolen der letzten Jahre blieb das Projekt im Budget.

Eigens zum Denkmalstag wagte man außerdem ein Experiment. Mithilfe künstlicher Intelligenz entstand eine virtuelle Rekonstruktion der Kirche mit den einstigen Doppeltürmen – jenen, die nach der Säkularisation ab 1802 vom Militär abgetragen wurden. Ein Blick in die Vergangenheit, der deutlich macht, dass St. Afra im Felde einst keineswegs so bescheiden aussah wie heute.

KI mach es möglich, St. Afra im Felde virtuell zu rekonstruieren. Einst hatte die Kirche Doppeltürme. Foto: Steffen Brühl

Besonders lebendig wurde es, als Karl Ritter, langjähriger Afra-Mesner, seine Erinnerungen und Erzählungen teilte. Er berichtete von den Zerstörungen durch Ungarn und Schweden, vom Rückkauf durch Wallfahrtsdirektor Alois Melcher 1877 und vom Engagement der Friedberger, die das Gotteshaus immer wieder neu erweckten. Seine Schilderungen ließen spüren, dass diese Kirche weit mehr ist als ein Bau aus Stein – sie ist ein Stück Heimat und Glauben zugleich.

Denkmaltag in St. Afra im Felde bei Friedberg

Auch für Kinder gab es den Tag über Spannendes. Mit Fernrohr und Forscherheft gingen sie auf Schatzsuche durch die Kirche. Den Abschluss bildete um 18 Uhr eine Segensandacht mit Pater Brühl. Dabei dankte er besonders jenen, die die Teilnahme der Afra-Kirche am „Tag des offenen Denkmals“ möglich gemacht hatten: Sandra Raffer von der Stadt Friedberg, Diözesankonservator Dr. Michael Schmid vom Bistum Augsburg und Dr. Kristina Roth von der Stadtpfarrei St. Jakob.

Eine Führung durch St. Afra im Felde beleuchtete am Denkmaltag die Geschichte der alten Friedberger KIrche. Foto: Kristina Roth

So machte der „Tag des offenen Denkmals“ in der Wallfahrtskirche deutlich, wie lebendig Geschichte werden kann – mitten im Feld zwischen Augsburg und Friedberg. (AZ)