Auf den Spuren des Landrats

Am Dienstag, 7. Oktober, wurden alle Vorschulkinder der Kindertagesstätte St. Georg in Stätzling von Landrat Klaus Metzger eingeladen, mit dem Bus das Landratsamt in Aichach zu besuchen. Metzger war im November 2024 in die Kindertagesstätte gekommen, um den Umweltpreis des Landkreises Aichach-Friedberg, den die Kita gewonnen hatte, zu feiern und lud diese in den Neubau des Landratsamtes ein.

Dieser Einladung war die Kindertagesstätte gerne gefolgt. Im neuem Bau des Landratsamtes angekommen wurden die Gäste herzlich begrüßt und durften im großen Sitzungssaal Platz nehmen. Jedes Kind saß auf einem großen Sitzungsstuhl und ein leckeres Frühstück mit Äpfel und Butterbrezen, sowie Saftschorlen oder Wasser wartete schon. Gemeinsam stärkten sich alle. Metzger begrüßte alle Kinder. Im Anschluss warteten viele Spiele zum Thema Klimaschutz, welche der Unterstützung der Klimaschutz-Abteilung ausgerichtet wurden, und lernten, wie die Wärme der Sonne auf die Erde kommt und was C02 macht.

Anschließend durften sich die jungen Besucher das Gebäude ansehen. Eine große Halle, viele verschiedene Räume und beeindruckende Fensterscheiben gab es zu sehen. Landrat Metzger führte sie durch das Gebäude. Gemeinsam gingen sie in das große Büro des Landrates und bewunderten die Einrichtung. Es gab einen Fernseher, Sitzgelegenheiten, einen Schreibtisch und einiges mehr zu sehen. Auch wurde ein Gruppenfoto mit der Überraschung der Kita, einem Bild des Schöpfungspreises, gemacht. Dieses findet nun seinen Platz an den großen Wänden im neuen Landratsamt. So ist die Kita St. Georg mit dem Landratsamt Aichach-Friedberg stets verbunden.

Durch diesen Besuch wurde der Beruf eines Landrates und das Gebäude, wo dieser arbeitet, begreiflicher. Die Kinder konnten eine Vorstellung davon erhalten, was dort geschieht und welche Aufgaben auf Metzger warten. Abgerundet durch Gutscheine für die Feuerwehrerlebniswelt wird die gemeinsame Zeit sicherlich allen Beteiligten lange im Gedächtnis bleiben.

