Der FC Stätzling feiert 75-jähriges Jubiläum - das hat der Verein bislang bewegt

Viele Größen feiern in diesem Jahr 75-jähriges Bestehen. Die Bundesrepublik Deutschland und das Grundgesetz etwa. Doch auch der FC Stätzling feiert nun diesen Meilenstein. Die Geschichte des Vereins beginnt mit der Gründung im März 1949. Der kommissarische erste Vorsitzende Anton Fritz, der seit 56 Jahren Mitglied im Verein ist, hat so ziemlich alle Stationen durchgemacht, die man dort erleben kann. Auch Andreas Heckmeier ist seit 50 Jahren im Verein und kennt sich mit der Historie des FC Stätzling gut aus. Während seines Lehramtsstudiums schrieb er seine Zulassungsarbeit über den Verein. Gemeinsam blicken sie auf die Meilensteine der vergangenen 75 Jahre zurück zurück.

Als sich am 26. März 1949 sportbegeisterte Männer zu einer Gründungsversammlung in der Gaststätte zur Post trafen, wurde der Grundstein einer langen Historie gelegt. Direkt zu Anfang gab es mehrere Sportanlagen, welche jedoch im Laufe der Zeit immer wieder gewechselt wurden. Das aktuelle Sportheim wurde 1986 mit erheblicher Eigenleistung errichtet, erinnert sich Fritz.

Das aktuelle Sportheim steht seit 1986. Im Neubau gab es auch Kegelbahnen, was eine neue Abteilung ermöglichte. Foto: Timo Lanzerath/FC Stätzling

Als die erste Fußballmannschaft 1982 erstmals in die Bezirksliga aufstieg, war Anton Fritz selbst im Kader. „Das war bis hierhin die größte Errungenschaft des Vereins. Zumindest, was die Fußballabteilung der Herren anging“, sagt der damalige Aufsteiger. Zuletzt ist der FC Stätzling 2016 in die Landesliga aufgestiegen, was nun als größter fußballerischer Erfolg der Herrenmannschaft gilt.

Jugendarbeit ist beim FC Stätzling seit den Gründungsjahren ein großes Thema

Der Verein hat laut Fritz immer viel für die Jugend getan. Bereits seit 1954 gibt es eine Jugendabteilung. Die Abteilung stellt heute elf Jugendmannschaften, die zum Teil in den oberen Klassen mitspielen. Beispielsweise mischen die A-Junioren in der Landesliga Bayern Süd mit. Laut Fritz und Heckmeier ist das Ziel, mit allen Jugenden die Klasse zu halten.

Die Freundschaft zwischen dem FC Stätzling und dem österreichischen SC Sankt Valentin hielt sehr lange Zeit. Foto: Timo Lanzerath

Ein besonders bemerkenswerter Punkt der Jugendarbeit war das C-Jugend-Osterturnier, welches zuletzt vor Corona stattfand. „Die Pandemie war das Ende des Osterturniers und der Freundschaft zum SC Sankt Valentin aus Österreich“, sagt Heckmeier. Die beiden Vereine verband seit 1973 eine langjährige Freundschaft. Das Osterturnier wurde ab 1971 für 49 Jahre ausgetragen, so blieben die Clubs stets in Verbindung. „Doch seit 2021 gibt es das Turnier nicht mehr, auch, weil die Kontakte der Vereine nach einigen Todesfällen abgebrochen sind“, sagt Fritz.

Der Verein baute früh sein Angebot aus. Bereits 1969 wurden sowohl eine Gymnastik- als auch Tischtennisabteilung ins Leben gerufen, mit dem neuen Sportheim gab es ab 1987 auch Kegeln. Besonders die Gymnastik sorgte laut Heckmeier für einen Mitgliederschub, da nun auch viele Frauen in den Verein eintraten. 1981 wurde die bis heute sehr aktive Ski- und Wanderabteilung gegründet. Erst im Jahr 2005 wurde das sogenannte Rope Skipping eingeführt, inzwischen ist sie erfolgreichste Abteilung – mit einem zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft 2021 und einem Sieg beim Europäischen Open Tournament in Bratislava im darauffolgenden Jahr. Auch Taekwondo wird mittlerweile vom Verein angeboten.

Am Wochenende feiert der Verein 75 Jahre FC Stätzling

Kommendes Wochenende hat der Verein die Feier zum 75-jährigen Jubiläum geplant. „So einen großen Aufwand wie beim 50-Jährigen machen wir uns dieses Mal nicht. Jetzt wird einfach zwei Tage gefeiert“, sagt Fritz lachend. Sportliche Veranstaltungen und Vorführungen sowie ein Zeltbetrieb mit Essen, Musik und Barbetrieb an beiden Abenden sollen für den passenden Rahmen für die Mitglieder, aber auch für interessierte Nichtmitglieder, sorgen. Am Freitag, 20. September, steht ab 17 Uhr ein Kleinfeldturnier der Altherrenmannschaften auf dem Programm. Danach ist ein Treffen ehemaliger Fußballer und Fußballerinnen beim Oldieabend mit DJ Christian „Laubi“ Laubmeier geplant.

Am Samstag, 21. September, beginnt um 13 Uhr der Zeltbetrieb mit Kuchenverkauf. Zeitgleich findet das U15-Bayernligaspiel gegen den FC Memmingen statt. Das Bezirksligaderby der Ersten Mannschaft gegen den BC Rinnenthal beginnt um 15.30 Uhr. Von 18 bis 23 Uhr wird DJ Ronny Piorek für Stimmung sorgen. Zudem präsentieren sich auch weitere Abteilungen und laden zum Mitmachen ein. Im Gymnastikraum des Sportheims ist ein vielseitiges Programm der verschiedenen Abteilungen vorgesehen.