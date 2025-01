Neue Schützenkönige bei den Steinacher Bacherleh-Schützen

Erstmalig wurden in der Vereinsgeschichte der Steinacher Bacherleh-Schützen bei der Weihnachtsfeier vier Könige gekürt. Zudem konnten weitere Erfolge bei der Jugendarbeit vermeldet werden. Wie es in anderen Schützenvereinen schon länger üblich ist, hat man bei den Steinacher Bacherleh-Schützen nun auch für jede Disziplin einen eigenen König. Der König wird in Steinach traditionell mit dem besten Tiefschuss ausgeschossen, wodurch es für Luftpistolenschützen deutlich schwerer ist, hier vorn zu landen. Zudem erfreut sich die Disziplin Luftgewehr-Auflage zunehmender Beliebtheit. Deshalb haben die Steinacher nun neben dem Jugendkönig drei weitere Könige.

Jugendkönigin wurde in diesem Jahr Sophia Tenta mit einem 54-Teiler vor Sebastian Aumiller und Anna-Lena Oswald. Der Jugendkönigin wurde zudem ein Büchergutschein von der Gemeinde Merching überreicht. Diese Ehre wurde dem Gemeinderat Martin Dittebrand als Vertreter der Gemeinde Merching zuteil. Dieser lobte in seiner Ansprache die Jugendarbeit im Verein und betonte die Wichtigkeit, dass diese die Zukunft des Vereins sei. Weiter wurden die Jugendvereinsmeister geehrt und ihre Erfolge gelobt. So wurde Sophia Tenta Vereinsmeisterin in der Schülerklasse weiblich. Zudem ist sie inzwischen im Gaujugendkader und gehört somit zu den Besten im Schützengau. Der traditionelle Luftgewehrkönig wurde in diesem Jahr Martin Sepp mit einem 11-Teiler, der diesen Titel nun zum dritten Mal hat. Knapp dahinter mit einem 12-Teiler folge Quirin Oswald vor Sabrina Bichler. Neuer Luftpistolenkönig wurde der 2. Schützenmeister Matthias Müller vor Alexander Chrast und Max Schweiger. König der Disziplin Luftgewehr Auflage wurde Reinhard Heinzelmann mit einem 3,1-Teiler. Die Ehrenscheibe hat in diesem Jahr Martin Sepp gewonnen. Der Wanderpokal ging an Quirin Oswald. Der zwischen den Ortsvereinen ausgeschossene Vereinspokal ging durch Anna-Lena Oswald erneut an den Schützenverein. Das Preisschießen gewann in diesem Jahr Reinhard Heinzelmann.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.